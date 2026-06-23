楽天が延長12回に劇的勝利を飾った。連敗中のチームを救ったのは主砲・浅村栄斗の意地だった。1点ビハインドの9回、1死三塁の場面でバットを折りながらも同点のランナーを生還させるセカンドゴロで試合を振り出しに戻すと、11回にも1点差で値千金のソロ本塁打を放ち、その後のサヨナラ勝ちへの足がかりを作った。

22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を努めた元楽天監督の今江敏晃氏は「本当に勝負どころでの存在感はさすが。一発はやっぱり彼の魅力です。ここ最近は調子がなかなか上がらず自分のスイングが出来ず、本人も納得いってなかったかもしれないですけれども、こういうところで出せる力を持っている選手なので、やっぱり頼りになりますね」と絶賛。

同じく解説者の斎藤雅樹氏も「今日は本当にずっとチャンスに凡退してたっていうのが続いてましたんです。でも最後にまた回ってくるところがまたすごいところですよね。彼にそういう運命っていうか、そういうのもあるんじゃないかと思いますよね」と長年主砲として君臨する男の“持っている”部分にも着目していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』