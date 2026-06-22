お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有とお笑いユニット、ザ・プラン９のお〜い！久馬、劇団「ＴＨＥ ＲＯＢ ＣＡＲＬＴＯＮ」の村角太洋が２２日、大阪市内で舞台「芸能事務所フルハウス」（７月１０〜１２日、大阪・新世界ＺＡＺＡ ＨＯＵＳＥ）の取材会に出席した。

黒田と村角のクリエーターユニット「ねぎぽんず」に久馬が参画。ＮＳＣで同期の黒田と久馬が、１７年ぶりに舞台共演することになった。

小さな芸能プロダクションを舞台にした作品に臨む黒田は「僕らもう５０代。同期なんで、なんかちょっと裏方を固めた芝居を一回作ってみないかって。彼は喜劇をつくらせたらうまいですし」と、久馬とのタッグに期待を込めた。

ＮＳＣ時代の久馬を、黒田は「すぐ辞めるんちゃうかなと思っていた。ネタ見せで『オレは龍の刺青があるんや』って言って、裸になったら漢字で『理由』って書いてある。それが、びっくりするくらいすべっていた」と懐かしんだ。

久馬は「３５年前に出会った時のＮＳＣの最初の授業で、彼はワンカップ片手に授業を受けていた。こんな人と絶対関わらんとこう…ってなった」と、当時の黒田を思い返した。

ネタ番組での共演をきっかけに、盟友となった２人。黒田は「久馬はネタをつくる“殺人マシン”って言われている。ネタをつくるのが本当に好きな人。一番しんどい作業をずっと、３５年間やり続けてスタイルが変わらない。それで生き残ったのはやっぱり尊敬する」と信頼を寄せていた。