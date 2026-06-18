「あの、猫ちゃん飼ってる方にお聞きしたいんですが……うちの子最近、飼い主のコースターを水没させるのにハマってるんです……これ、なんとかなりませんか？（涙）」



【動画】くわえたコースターをぽちゃん！ 水没の瞬間

そんな切実なアドバイスを求めるThreadsの投稿が話題です。添えられた写真には、元保護猫の「あめ」ちゃん（1歳・女の子）が、猫用の水皿に赤い水玉模様のコースターをくわえて入れる瞬間が写っています。



手でちょいちょいしたり、じっと眺めたり…コースターを水に入れて遊ぶあめちゃんの表情は、真剣そのもの。



この投稿には1万件を超える“いいね”が寄せられ、「うちも布地のおもちゃだけ水に入れます」「うちも水没させていた時期があったけれど、そのうちしなくなった。飽きるのを待つしかないかも」「野生の猫が獲物にとどめを刺す行為だと聞いたことが……」「このコースター、布地ですか？ うちも羊毛のおもちゃだけ水に入れて、取り出して遊ぶという不思議なことをします」など、さまざまな体験談が寄せられました。



また、「運んでる姿が健気」「自分以外の水玉は許すまじ。ポチャン」など、あめちゃんの行動に想像をめぐらせる声のほか、「うちの猫は、私のブラジャーを引き出しから勝手に持って行って玄関に集めます」といった仰天体験談も。コメント欄は、多くの反響でにぎわっています。飼い主さん（@yousugaokasii.ame）にお話を伺いました。



あめちゃんの行動に関心を抱く人が続出

ーーいつころからするように？



「1週間前くらいから、写真や動画に写っている猫型の赤いコースターと、色違いの青いコースターをテーブルの上に置いていたところ、急にくわえて持ち出し、いつの間にか自分の飲み水に入れていました。撮影時は、だいたい20分から30分ほど、ひとりでつつきながら遊んでいました。その後、飲み物が入っている状態でコースターの上にコップを置いていたところ、見事に引っ張り出され、飲み物も盛大にこぼれたため、以降、コースターはあめ専用のおもちゃとなりました。今は、遊ばせる時以外はコースターを隠して収納しているのですが、その場所を覚えたのか、収納場所の前に座って『コースターで遊びたいです』と言っているような顔で鳴き、アピールしてきます」



ーーきっかけに心当たりはありますか。



「もともと、床の傷防止のために椅子につけていた靴下を自分で引っ張ってくわえて持っていき、同じように水に入れて遊んでいました。これに関しては謎です。それに飽きたのか、今度はコースターにターゲットを変更したものと思われます」



ーー投稿に多くの反響が寄せられましたね。



「初投稿にもかかわらず、ここまでたくさんの人に見ていただけて驚きました。また、あめの面白さや可愛さを多くの方に褒めていただけて、すごく嬉しかったです。一番印象に残っているコメントは、『自分以外の水玉は許すまじ…ポチャン』というもの。これには夫婦で爆笑しました」



ーーあめちゃんは、どんな猫ちゃんですか。



「食いしん坊でやんちゃでツンデレですが、愛情深い子です。食いしん坊すぎて肥満と診断されましたし、とにかく遊びが大好きで、今回のコースターの件と同じように、たくさんやらかしています。基本的にはツンツンしていますが、こちらがソファでくつろいでいると、隣に寝にきてドンッと体重をかけてきたり、帰宅した時には『寂しかったよー！』と言っているような大きな鳴き声で寄ってきて、しばらくずっと足元から離れません。一緒に寝ている時は、よく手や顔を舐めてくれますし、朝起きると、グルグルと喉を鳴らしながら甘えてきます。まだ一緒に暮らして1年も経っていませんが、そんな子です」



マイブームなのか、はたまた自分と同じ水玉模様に物申したいのか…。あめちゃんの行動の真意は謎に包まれたままですが、人間にとっては不可解な行動も、動物と暮らす魅力のひとつなのかもしれません。おうちでの生活を満喫しているあめちゃん。これからも、その元気な姿を見せてくれることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）