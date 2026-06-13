ボーナス時期向け定期預金の「キャンペーン金利」が続々と発表されている。各行の定点観測をしている筆者が、2026年夏の傾向を分析。25年冬との比較や、通常金利が高めの銀行など最新動向を解説する。「NISA貧乏」が問題になる中で、定期預金の意義とは？その他、ドコモ（dポイント）ユーザーへの朗報や、日経平均株価が乱高下する中で「個人が資産を守る鉄則」を伝える。（消費経済ジャーナリスト 松崎のり子）

2026年夏の特別金利は

「年1.2％」を巡る攻防へ

「金利のある時代」に戻ってから、ボーナス時期向け定期預金の「キャンペーン金利」をチェックするのが楽しみになった。6月に入り、早くも夏の特別金利が相次いで発表されている。

2025年の冬は、1年物定期で年1％を巡る攻防が繰り広げられたが、26年夏は違う。ネット銀行を中心に、「年1％？ いつのオハナシですか？」と言わんばかりに、その上を目指す銀行が相次いでいる。どうやら「年1.2％」を巡る戦いとなりそうだ。

6月1日にソニー銀行が、1年物定期の特別金利を年1.1％とするキャンペーンを発表。同日、auじぶん銀行も1年物定期の特別金利を発表したが、年1.2％だった。ここ数年は、auじぶん銀行が特別金利のトップを走っている。夏キャン参戦の銀行は、この1.2％という数字が目安になるだろう。

同月3日、住信SBIネット銀行「d NEOBANK」が、1年物で年1.2％を出した。25年冬に年1％をつけた楽天銀行は、同月8日に1年物で年1.2％をスタートした。

まあ、0.1％の違いは誤差みたいなものだが、まだ参戦していない銀行は、これを上回るキャンペーン金利を出すかが悩みどころだろう。

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