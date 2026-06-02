事務所退所報告をめぐって所属事務所が契約継続の声明を出す事態となっている女優・尾碕真花（いちか）の代理人弁護士が２日、コメントを発表した。尾碕と「オスカープロモーション」の契約について「途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」と主張した。

尾碕本人は１日に自身のインスタグラムを通じて、約１４年間所属したオスカープロモーションを退所したと報告。しかし同社はスポーツ報知の取材に対し「契約の解除に合意した事実もございません」と主張。退所をめぐって両者の意見が食い違っている。

そして２日、尾碕はインスタグラムを再び更新し、退所に至る経緯を説明。「私は数か月前より退所の意思を伝え、円満な解決を目指してオスカープロモーションとの話し合いを続けて参りました。しかし、その間、問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました」とした。

また、事務所側からの申し出を受けて当初の希望時期から退所を延長したそうだが、新規の仕事の見通しが立たなくなり芸能活動にも影響。「自分の人生と将来を守るため、このような決断をせざるを得ませんでした」とやむを得ない退所だったと主張した。

同日、尾碕が臨時で開設したＸ（旧ツイッター）を通じて、代理人弁護士の依田俊一氏が声明を発表。「尾碕真花氏代理人弁護士として補足致します」と書き出し、「専属マネジメント契約は一般に準委任契約とされており、中途解約を制限をする規定がない場合はいつでも解除できるのが民法及び過去の裁判例から明らかです。尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」と主張。「尾碕氏が申し上げたとおり、長く事務所側と交渉させていただいておりますが、先方がまったく交渉に応じる余地がないため、不本意でありますが専属マネジメント契約を解除させて頂いた次第です」と説明した。

尾碕の声明を受け、オスカープロモーションの関係者は「今の時点ではなんとも答えようがない。コメントすることはない」と話すにとどめている。