明日の『風、薫る』バーンズ先生、“りん”見上愛や“直美”上坂樹里たちの前で授業を行う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第47回）が6月2日に放送される。
【写真】失意の看護婦見習い・ゆき（中井友望）『風、薫る』第47回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第47回あらすじ
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りんや直美、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】失意の看護婦見習い・ゆき（中井友望）『風、薫る』第47回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第47回あらすじ
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りんや直美、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。