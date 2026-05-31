プロ野球交流戦「日本ハム-巨人」が３０日、エスコンフィールドで行われ、人気アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の主人公、涼宮ハルヒ役などで知られる声優の平野綾（３８）がファーストピッチセレモニーに登場した。試合後にはライブも開催。アニメファンにはたまらない名曲の数々を披露したガチのセットリストに、ＳＮＳ上では「大号泣」「神すぎた」など多くの反響が寄せられている。

試合前、平野はお団子ヘア、デニムのショートパンツに日本ハムのユニホーム姿で登場。見事にノーバウンド投球を披露した。さらに、試合後にはガラリと雰囲気を変えた衣装でパフォーマンス。セットリストは「Ｓｕｐｅｒ Ｄｒｉｖｅｒ」「冒険でしょでしょ？」「Ｇｏｄ ｋｎｏｗｓ…」「Ｌｏｓｔ ｍｙ ｍｕｓｉｃ」「Ｆｉｒｓｔ Ｇｏｏｄ-Ｂｙｅ」「Ｕｎｎａｍｅｄ ｗｏｒｌｄ」だった。

ネット上では「サラッと凄いライブしてて横転」「エスコンに平野綾出たらしくて横転」「平野綾さんのライブできたエスコン（ファイターズ）はどんなトリックを使ったんだ」「ライブ最高すぎたな 試合後にこんな凄いもん見ちゃっていいんですか」「綺麗すぎた」「ヤバかった！！」「ハルヒメドレーじゃないか！行きたかった」「セトリ神やんけ！」「セトリ強くね？？」「まって Ｇｏｄ ｋｎｏｗｓ．．．やったの！？神すぎる」「マジで神です」「大号泣」など多くの声があがっている。