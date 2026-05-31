「日本ハム３−０巨人」（３１日、エスコンフィールド）

投打がかみ合った快勝で連敗を止めた日本ハム・新庄監督。相手の新人左腕・竹丸の好投をたたえながら、「あの１本がなかったら分かんなかった」と三回に郡司が放った左翼フェンス直撃の２点適時二塁打の持つ意味の大きさに言及した。

その一方で「まあ、松本君、捕れましたけどね」と巨人の左翼手で、昨季まで日本ハムに在籍した松本の守備に一言。「もうちょっと早めにフェンスにパッと行っておいて、それから上を見ても」と続けた。

郡司の打球は左に高く上がり左翼フェンス上部に跳ね返った。松本は打球を見ながら下がり、最後はジャンプしたがフェンスにぶつかってボールにグラブが届かなかった。

この日はエスコンフィールドの屋根が開けられたルーフオープンゲーム。風の影響などは「あります。あるある」とした新庄監督は「今日はそこまでないんですけど、多少ありますよ。特にライン上のフライとかは、戻ったり切れたりするところは難しいだろうなと思う」と指摘した。さらに「あと影。ちょうど内野の後ろと外野のポジションの間に影ができるんで」とし「あそこで松本君はあれになったのかな、っていうところはフォローしておきます（笑）」と付け加えた。

新庄監督は「でもヒット打ったしね」と松本の打撃にも言及。「引っ張れるようになったんで。姿勢が真っすぐになってインコースをさばけるようになったんで、いいなと思いながら」と評価した。「打ちにいってフラフラ〜って力の弱いライトフライがなくなってきてるから。うちの時にやってほしかった」と付け加えて笑わせた。