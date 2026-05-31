ただの白髪染めは卒業ーー！【40・50代】若見え狙える♡「白髪ぼかしボブ」

白髪を暗く塗りつぶすのではなく、カラーリングやハイライトでなじませる「白髪ぼかし」が、これからの大人女性の定番になりそう。さらに、白髪ぼかしとボブヘアと組み合わせることで、トレンド感が出て若見えも狙えるはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、若見えも狙える、40・50代女性向けの白髪ぼかしボブをご紹介します。

オリーブグレージュの外ハネボブ

絶妙にくすませたオリーブグレージュは、白髪を優しくぼかしつつ都会的な雰囲気を演出できそう。カットは、顔まわりにボリューム感を出したボブヘアで、繊細に作られた毛束が髪全体に柔らかなニュアンスをプラスしています。根元が伸びてきても、白髪が柔らかなカラーになじんで、おしゃれ見えをキープできるはず。

ナチュラルハイライトの切りっぱなしボブ

落ち着きのあるカラーのベースに、同系色で染めたハイライトを全体に散りばめた切りっぱなしボブ。シャープなカットラインで大人らしい凛とした印象を演出しつつ、細くナチュラルなハイライトが、どこか優し気な雰囲気も醸し出しています。派手見えを抑えつつ白髪をカバーしたい人におすすめしたい、品格漂うヘアスタイルです。

暖色ブラウンの外ハネレイヤーボブ

後頭部の丸みを演出したレイヤーボブには、元気に見えそうな暖かみのあるブラウンをベースにしたカラーリングを合わせて、大人可愛い雰囲気に。トップを中心に明るめベージュのハイライトを重ねることで毛流れを強調し、こなれた印象を引き出しています。白髪の割合がまだ少ない人は、このくらいのハイライトの入れ方で白髪が目立ちにくくなるはず。

透明感ベージュのクラシカルボブ

@yuuna__iwamaさんが「お白髪率70%のお客様」とコメントを添えて紹介しているヘアスタイルは、全体を明るいベージュカラーで染め、透明感あふれる優雅な仕上がり。ふんわりとした内巻きボブが、柔らかなカラーリングと相まって、重さと軽さのちょうどいいバランス感を実現しています。白髪が多い人ほど、上品で遊び心のあるヘアスタイルを楽しめるようになるのかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@kaito_osaka.design様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。