モエ・エ・シャンドン × ファレル・ウィリアムス──“分かち合う喜び”をデザインしたフレンチシックな夏
近年、ラグジュアリーの価値観は大きく変化しています。かつては所有することそのものが憧れの対象でした。しかし今、人々が求めているのはモノだけではありません。どこで過ごすのか、誰と時間を共有するのか。その体験そのものが、新たなラグジュアリーとして注目されています。
シャンパンメゾン モエ・エ・シャンドン（Moët & Chandon）は、この夏、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」を発表しました。南仏サン＝トロペに息づくアール・ド・ヴィーヴル（美しく豊かに生きる喜び）を着想源に、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED（人生は分かち合う事でもっと素晴らしい）”というメッセージを体現する夏のプロジェクトです。
Courtesy of MHD
サン＝トロペというライフスタイル
今回のコラボレーションの舞台となるのは、フレンチリヴィエラを代表するリゾート地、サン＝トロペ (Saint-Tropez) です。
太陽の光が降り注ぐ海辺の街には、肩肘張らないエレガンスと自由な空気が流れています。モエ・エ・シャンドンは、この土地に根付くライフスタイルそのものを現代のラグジュアリーとして再解釈しました。
Courtesy of MHD
そこで重要な役割を果たしているのが、音楽、ファッション、アートを横断するクリエイターであり、現在はルイ・ヴィトン メンズのクリエイティブ・ディレクターも務めるファレル・ウィリアムスです。彼が表現したのは、サン＝トロペのリラックスしたスタイルとフレンチエレガンスが交差する夏の空気感でした。
Courtesy of MHD
ファレルが削ぎ落としたもの
今回の限定デザインで象徴的なのは、“足したデザイン”ではなく、“引いたデザイン”であることです。
Courtesy of MHD
ファレルは、「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」の象徴でもあったホワイトスリーブを取り払い、ボトルそのものの美しさを際立たせました。そこにあるのは過剰な装飾ではなく、本質への回帰です。
彼自身も、「私はいつもシンプルさに立ち返り、本質だけを残します。ボトルもメッセージも、よりシンプルに。大切なのは、夏、コミュニティ、そして自分らしい楽しみ方。」
と語っています。
それは現在のファレルがファッションで追求している姿勢とも重なります。装飾を競うのではなく、体験やコミュニティに価値を見出すこと。今回のコラボレーションにも、その思想が色濃く反映されています。
“氷で楽しむシャンパン”という革新
「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、2011年に誕生した“氷で楽しむために造られた世界初のシャンパン”です。その着想源となったのも、サン＝トロペで自然発生的に広まったシャンパンの楽しみ方でした。
Courtesy of MHD
大ぶりのワイングラスに氷を3つ添え、太陽の下で仲間とともに味わう。その自由で開放的なスタイルは、従来のシャンパン文化とは異なる新しい価値観を提示しました。
ピノ・ノワールとムニエを主体に、シャルドネをブレンドしたアイス アンペリアルは、トロピカルフルーツを思わせる果実味と豊かな丸み、そして爽やかな余韻を備えています。ドゥミセックならではの親しみやすさも特徴です。
“分かち合う喜び”という現代のラグジュアリー
今回のコラボレーションにおいて主役となるのは、ボトルそのものではありません。モエ・エ・シャンドンが繰り返し語るのは、“分かち合う喜び”です。シャンパンを囲む人々が集まり、会話を交わし、ひとつの時間を共有する。その瞬間こそが価値であるという考え方です。
Courtesy of MHD
ファレルとモエ・エ・シャンドンが今回描いたのは、豪華さを競うラグジュアリーではなく、人と人をつなぐラグジュアリーでした。
サン＝トロペから始まるこの夏の物語は、単なる限定ボトルの発売ではなく、“どのように夏を過ごすか”というライフスタイル提案なのかもしれません。
【INFORMATION】
モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス
発売日：2026年6月1日（月）
内容：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル（ボトルのみ）
容量：750ml
アルコール度数：12.5%
希望小売価格：10,900円（税別）
販売先：全国の業務店、百貨店など
公式オンラインショップ発売日：2026年6月3日（水）0:00〜
お問い合わせ：
MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
https://www.mhdkk.com/enquiry
※お酒は20歳になってから。
シャンパンメゾン モエ・エ・シャンドン（Moët & Chandon）は、この夏、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」を発表しました。南仏サン＝トロペに息づくアール・ド・ヴィーヴル（美しく豊かに生きる喜び）を着想源に、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED（人生は分かち合う事でもっと素晴らしい）”というメッセージを体現する夏のプロジェクトです。
サン＝トロペというライフスタイル
今回のコラボレーションの舞台となるのは、フレンチリヴィエラを代表するリゾート地、サン＝トロペ (Saint-Tropez) です。
太陽の光が降り注ぐ海辺の街には、肩肘張らないエレガンスと自由な空気が流れています。モエ・エ・シャンドンは、この土地に根付くライフスタイルそのものを現代のラグジュアリーとして再解釈しました。
Courtesy of MHD
そこで重要な役割を果たしているのが、音楽、ファッション、アートを横断するクリエイターであり、現在はルイ・ヴィトン メンズのクリエイティブ・ディレクターも務めるファレル・ウィリアムスです。彼が表現したのは、サン＝トロペのリラックスしたスタイルとフレンチエレガンスが交差する夏の空気感でした。
Courtesy of MHD
ファレルが削ぎ落としたもの
今回の限定デザインで象徴的なのは、“足したデザイン”ではなく、“引いたデザイン”であることです。
Courtesy of MHD
ファレルは、「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」の象徴でもあったホワイトスリーブを取り払い、ボトルそのものの美しさを際立たせました。そこにあるのは過剰な装飾ではなく、本質への回帰です。
彼自身も、「私はいつもシンプルさに立ち返り、本質だけを残します。ボトルもメッセージも、よりシンプルに。大切なのは、夏、コミュニティ、そして自分らしい楽しみ方。」
と語っています。
それは現在のファレルがファッションで追求している姿勢とも重なります。装飾を競うのではなく、体験やコミュニティに価値を見出すこと。今回のコラボレーションにも、その思想が色濃く反映されています。
“氷で楽しむシャンパン”という革新
「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、2011年に誕生した“氷で楽しむために造られた世界初のシャンパン”です。その着想源となったのも、サン＝トロペで自然発生的に広まったシャンパンの楽しみ方でした。
Courtesy of MHD
大ぶりのワイングラスに氷を3つ添え、太陽の下で仲間とともに味わう。その自由で開放的なスタイルは、従来のシャンパン文化とは異なる新しい価値観を提示しました。
ピノ・ノワールとムニエを主体に、シャルドネをブレンドしたアイス アンペリアルは、トロピカルフルーツを思わせる果実味と豊かな丸み、そして爽やかな余韻を備えています。ドゥミセックならではの親しみやすさも特徴です。
“分かち合う喜び”という現代のラグジュアリー
今回のコラボレーションにおいて主役となるのは、ボトルそのものではありません。モエ・エ・シャンドンが繰り返し語るのは、“分かち合う喜び”です。シャンパンを囲む人々が集まり、会話を交わし、ひとつの時間を共有する。その瞬間こそが価値であるという考え方です。
Courtesy of MHD
ファレルとモエ・エ・シャンドンが今回描いたのは、豪華さを競うラグジュアリーではなく、人と人をつなぐラグジュアリーでした。
サン＝トロペから始まるこの夏の物語は、単なる限定ボトルの発売ではなく、“どのように夏を過ごすか”というライフスタイル提案なのかもしれません。
【INFORMATION】
モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス
発売日：2026年6月1日（月）
内容：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル（ボトルのみ）
容量：750ml
アルコール度数：12.5%
希望小売価格：10,900円（税別）
販売先：全国の業務店、百貨店など
公式オンラインショップ発売日：2026年6月3日（水）0:00〜
お問い合わせ：
MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
https://www.mhdkk.com/enquiry
※お酒は20歳になってから。