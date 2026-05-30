「野球が大好きなので始球式に出ることができて本当にうれしい」

■オリックス 3ー1 中日（30日・京セラドーム）

京セラドームで30日に行われたオリックス-中日戦のセレモニアルピッチに、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんが登場した。MAYUKAさんがノーバウンド投球を披露する一方で、MIIHIさんは“大暴投”。まさかの結果に照れ笑いを見せていた。

「NiziU」の2人は試合開始約20分前にグラウンドに姿を見せた。ブルーのデニムで合わせ、「20」のユニホームを着用。マウンドの少し前から投球を行い、MAYUKAさんは山なりながらもしっかり捕手役に届いたが、MIIHIさんは投げた瞬間に大きく逸れ、スリーバウンドとなった。

ノーバウンドに大喜びするMAYUKAさんに対し、MIIHIさんは少し照れ笑い。それでも、すぐに捕手に向かってペコリとお辞儀し、場内のファンに深々と頭を下げていた。

今回のイベントは、6月6日、7日に同球場で開催されるドーム公演に先駆けて実施された。大役が決まった際には、MAYUKAさんは「思いっきり投げたいと思います！」、MIIHIは「野球が大好きなので始球式に出ることができて本当にうれしいです！」とそれぞれ意気込みをコメントした。

NiziUは2020年のデビュー後、わずか29日で「NHK紅白歌合戦」への出場を果たすなど数々の快挙を成し遂げてきた。2023年には初となるスタジアム公演を成功させ、同年に韓国デビュー。今年7月には初のベストアルバム『Portfolio』のリリースを控えており、世界的な人気を誇っている。（Full-Count編集部）