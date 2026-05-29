「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）

巨人が日本ハムに先勝。日本ハムからＦＡ権を行使し、今季から巨人でプレーする松本剛外野手が新庄監督からの“口撃”を明かした。

古巣との対戦に試合前練習から大型ビジョンに映し出されると、日本ハムファンからも拍手が起こっていた。そんな松本は「９番・左翼」で先発出場し、二回１死で初打席へ。日本ハム・達の変化球に二ゴロに倒れると、日本ハムベンチから声が飛んだ。試合後には「セカンドゴロ打ったときに『ナイスバッティング！』って言っていたので、反応しました」と説明。１点リードの六回２死三塁では右前適時打を放って貴重な追加点をたたき出すと、ヒーローインタビューにも上がった。

松本は「チームが変わっても僕のユニホームを持ってくれている、タオルを持ってくれている人がたくさんいたのですごくうれしい気持ちになりましたし、打って、活躍して恩返しできたらなと思ってました」と見た景色を喜び、感謝の思いを語った。

松本は「すごく悩んだ」上で子供の頃からファンだった巨人に移籍。新庄監督からは「毎試合毎打席、全部チェックするからな」と言われていたことを明かしており、「僕のことをすごく応援してくれると言っていただけた。恩返しできたら」と話していた。