「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神先発の高橋が８回２安打無失点の好投で無傷の６勝目を挙げた。敵地でのヒーローインタビューでは九回、２番手のドリスが走者を出しながらも無失点に抑えた場面を振り返り「緊張感がある中で、点を取られなくて本当にうれしい。みんなのことを信用して。ナイスピッチング、プレーでした」と仲間に感謝した。

今季５完封目こそならなかったが、八回は２死一、三塁のピンチをしのいだ。「本当に残ってる力を最後…、最後じゃないんですけど、全部出してやろうと思って。思い切って腕を振りました」と振り返った。

自身交流戦初勝利は「交流戦とかあんまり関係ないんですけど、めっちゃうれしいです」と振り返り、自己最多に並ぶ６勝目については「本当にみんなに守ってもらって、打ってもらって、応援してもらって。そのおかげだと思います。ありがとうございます」と再び感謝した。

敵地にかけつけた虎党へは「今日もめちゃくちゃ背中を押してもらったので。明日からもたくさん応援よろしくお願いします」と呼びかけた。