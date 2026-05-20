¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆäÀ¿»ÎÏº¤ä»å»ÕÑÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ÎÂ¼Í¥²ð»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡¢Âêºà¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ò¡ÖBLUE LOCK EGOISM¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢³¨¿´¿ÓÈ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤í¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¤ªÁ°¤¬¼çÌò¤À¡×±Ñ¸ìver¡¥¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÂè1¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖU¡Ý20 ÆüËÜÂåÉ½vs ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿1Ëç¤âÍÑ°Õ¡£²ñ¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸Þ³Ñ·Á¤È»î¹çÆâÍÆ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆäÀ¿»ÎÏº¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»å»ÕÑÛ¤È²Í¶õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»¨»ï¡ÖTHE FOOTBALL EGOISM MAGAZINE¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥«¥¤¥¶¡¼¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤â¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆäÀ¿»ÎÏº¤ä»å»ÕÑÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ÎÂ¼Í¥²ð»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÂè1¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖU¡Ý20 ÆüËÜÂåÉ½vs ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿1Ëç¤âÍÑ°Õ¡£²ñ¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸Þ³Ñ·Á¤È»î¹çÆâÍÆ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆäÀ¿»ÎÏº¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»å»ÕÑÛ¤È²Í¶õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»¨»ï¡ÖTHE FOOTBALL EGOISM MAGAZINE¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥«¥¤¥¶¡¼¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤â¤½¤í¤¦¡£