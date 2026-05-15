“マロンクリーム”のポーチがカプセルトイに登場！ ワンピース姿やフェイス型など全5種展開へ
サンリオのキャラクターの“マロンクリーム"をデザインした「マロンクリーム ポーチコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】愛らしいFACEポーチも用意！ 新作コレクション一覧
■クラシカルでかわいいコレクション
今回登場する「マロンクリーム ポーチコレクション」は、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ、マロンクリームの世界観を詰め込んだアイテム全5種類。
ラインナップには、水玉模様のワンピース姿が愛らしい「全身ポーチ」をはじめ、マロンクリームの顔をかたどった「FACEポーチ」がそろう。
また、花柄や水玉のファブリックが華やかな「スクエアポーチ」と「巾着」2柄も用意。いずれも実用的で、おでかけにぴったりなアイテムだ。
【写真】愛らしいFACEポーチも用意！ 新作コレクション一覧
■クラシカルでかわいいコレクション
今回登場する「マロンクリーム ポーチコレクション」は、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ、マロンクリームの世界観を詰め込んだアイテム全5種類。
ラインナップには、水玉模様のワンピース姿が愛らしい「全身ポーチ」をはじめ、マロンクリームの顔をかたどった「FACEポーチ」がそろう。
また、花柄や水玉のファブリックが華やかな「スクエアポーチ」と「巾着」2柄も用意。いずれも実用的で、おでかけにぴったりなアイテムだ。