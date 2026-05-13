オリックスなどでプレーした後藤光尊氏が富邦の監督に就任

台湾プロ野球では、2020年の後期シーズンから公式球の反発係数が見直され「打高投低」が解消。守備や走塁、戦術がより重視されるようになった。こうした中、近年、日本人指導者が急増。昨季の台湾シリーズは、史上初めて日本人監督対決となった。

古久保健二監督（当時）率いる楽天モンキーズは、年間3位でプレーオフに進出。プレーオフでは、年間2位の統一に王手をかけられてから3連勝し勝ち上がった。台湾シリーズでは、連覇を目指した年間1位の平野恵一監督率いる中信兄弟を4勝1敗で下し、「下剋上」で球団買収後初の台湾王者に輝いた。

楽天はその後、古久保監督との契約延長を見送ったが、豊かな経験を評価した味全ドラゴンズが招聘。古久保氏は台湾8年目の今季、味全の1、2軍統括コーチとしてチームを支えている。結果的に今季は6球団中、統一を除く5球団に日本人指導者が在籍。日本人監督が率いる2チームには、いずれも新たに日本人コーチが就任した。

平野監督が率いる中信兄弟は、打撃戦略コーチに元ヤクルトの西田明央氏を招聘。打撃メカニクスコーチにはオリックスと中日でプレーした後藤駿太氏が就任し、チーム全体の打撃力底上げを目指している。

かつて阪神でプレーした林威助氏が副GMをつとめる富邦は、自主性を引き出す指導やコミュニケーション力を高く評価し、後藤光尊2軍監督の1軍監督昇格を決定。2016年10月の球団買収以降、初の外国人監督が誕生した。

中信兄弟の平野監督、富邦の後藤監督は、奇しくも2001年のNPBドラフトでオリックスから指名された同期。ポジションを争ったこともある2人が、ともに台湾プロ野球で監督を務めることになった。

富邦はこのオフ、元中日の森野将彦氏を1軍ヘッド兼打撃コーチとして、近鉄など3チームでプレーした的山哲也氏を1軍捕手コーチに招聘。さらに、指導者10年のキャリアをもつ酒井忠晴氏が2軍監督に就任し、昨季まで台鋼ホークスで2軍投手育成コーチを務めた福永春吾氏に2軍リハビリ育成コーチを託した。これで日本人指導者は7人となり、史上最多となった。

「日本色」の強いコーチ編成について、林副GMは、経験豊かな日本人指導者を招聘したのは、選手への指導はもちろん、台湾人のコーチにもいろいろと吸収してもらいたいからだ、と期待を示している。

球団買収後、ハード、ソフト両面で積極的な投資を行い、観客動員数もうなぎ登りの富邦だが、成績は年間1位となった2019年以外は低迷している。今季のスローガンは「不一樣了（変わった）」。後藤新監督をはじめ、日本人指導者と台湾人コーチのタッグが、チームにどのような変革をもたらすか。富邦の戦いに注目だ。（「パ・リーグ インサイト」駒田英）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）