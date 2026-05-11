「どんなプリンが好き？」＜回答数33,066票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第526回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなプリンが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんなプリンが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
プリン
【材料】（2人分）
卵黄 2個分
グラニュー糖 40g
牛乳 200ml
生クリーム 大さじ 4
バニラエッセンス 少々
粉ゼラチン 5g
水 大さじ 2
メープルシロップ 適量
【下準備】
1、粉ゼラチンを水に振り入れ、ふやかしておく。
【作り方】
1、ボウルにグラニュー糖と卵黄を入れ、白っぽくなるまでよく混ぜる。
2、鍋に牛乳の半量100mlを沸騰直前まで温め、(1)のボウルに混ぜながら加える。鍋に戻し入れ、弱火で混ぜながらトロミがつくまで温める。(ヒント)このとき泡立てないように注意して下さい。
3、温かいうちにふやかしたゼラチンを加えて溶かし、網を通してボウルにあける。残りの牛乳100mlを加え、ボウルの底を氷水にあてながら、トロミがつくまで混ぜる。
4、生クリーム、バニラエッセンスを加え、器に流し入れて冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったらメープルシロップをかける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなプリンが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんなプリンが好き？」
・「どんなプリンが好き？」の結果は…
・1位 柔らかい 32%
・2位 焼き 24%
・3位 固め 23%
・4位 アラモード 19%
※小数点以下四捨五入
33,066票
・2位 焼き 24%
・3位 固め 23%
・4位 アラモード 19%
※小数点以下四捨五入
33,066票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
プリン
【材料】（2人分）
卵黄 2個分
グラニュー糖 40g
牛乳 200ml
生クリーム 大さじ 4
バニラエッセンス 少々
粉ゼラチン 5g
水 大さじ 2
メープルシロップ 適量
【下準備】
1、粉ゼラチンを水に振り入れ、ふやかしておく。
【作り方】
1、ボウルにグラニュー糖と卵黄を入れ、白っぽくなるまでよく混ぜる。
2、鍋に牛乳の半量100mlを沸騰直前まで温め、(1)のボウルに混ぜながら加える。鍋に戻し入れ、弱火で混ぜながらトロミがつくまで温める。(ヒント)このとき泡立てないように注意して下さい。
3、温かいうちにふやかしたゼラチンを加えて溶かし、網を通してボウルにあける。残りの牛乳100mlを加え、ボウルの底を氷水にあてながら、トロミがつくまで混ぜる。
4、生クリーム、バニラエッセンスを加え、器に流し入れて冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったらメープルシロップをかける。
(E・レシピ編集部)