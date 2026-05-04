お気に入りの爪とぎベッドで丸くなって眠るという猫。見事なニャンモナイト姿がだんだんと変化したそうで…？可愛すぎる寝姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「うっとりするくらい美しい」「みっちみちでかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：爪とぎベッドの中で『丸まっていたネコ』を見ると…完璧すぎる『驚きの瞬間』】

成長するニャンモナイト

Xアカウント「アび 山と猫」に投稿されたのは、猫の『レン』くん。

レンくんにはお気に入りの爪とぎベッドがあるそう。丸い形で猫耳がついているという爪とぎベッド。レンくんが爪とぎベッドを使うと、驚きの光景が見られるといいます。

なんと爪とぎベッドで綺麗に丸くなって見事なニャンモナイトになるのだとか。可愛らしいことに、爪とぎの猫耳にレンくんの耳がちょうど収まっていたそう。そうして１か月経つと、さらにすごいレンくんの姿が見られたといいます。

またレンくんが爪とぎベッドでニャンモナイトになっていたそう。すると、爪とぎベッドに隙間がなくなっていたのだとか。どうやら最近少し太ってしまったというレンくん。手で足を持って爪とぎベッドの猫耳にはめて、体をぎゅうぎゅうに詰めていたとのこと。あまりにも完璧にフィットしすぎていて、レンくんのための特注品かのようでした。ごはんやおやつが美味しすぎたのでしょうね。ピタリとフィットした寝床で気持ちよさそうに眠るレンくんなのでした。

レンくんのために用意されたかのような爪とぎに驚きの声

レンくんの見事なニャンモナイト姿を見た方たちから「綺麗にハマってますね」「ミッチミチやん」「ジャストフィット」などの声が寄せられていました。

完璧なはまり具合を見せてくれたレンくん。幸せそうに眠る姿もピタリとはまったボディもとても可愛らしく、多くのXユーザーの関心を集めました。

Xアカウント「アび 山と猫」では、レンくんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日もお気に入りのベッドでくつろいでいることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「アび 山と猫」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。