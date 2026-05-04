ドドーンっと500g！！！【業務スーパー】ストックしたい「大容量食品」

お弁当や夕食作りに便利な冷凍食品は、ストックしておくと便利なご飯作りの救世主。疲れているときや献立が決まらないときも、あればサッとご飯作りを終わらせられるかも。そんな便利な食品をゲットするなら【業務スーパー】がおすすめ。今回は、便利で役立つ冷凍の「大容量食品」を紹介します。

爽やかなしそ香る和風春巻き

一から作るとなると手間がかかる春巻きは、冷凍食品を使うとラクちん。定番とは違う味わいを楽しみたいときは「和風しそ香る鶏むね春巻」を選んでみて。刻んだ鶏むね肉と玉ねぎのシンプルな具材ですが、しそを一緒に巻いているため、さっぱり爽やかに食べられそう。内容量500gで、10本入りと量が多いところも使いやすいポイント。

水切りの手間が省ける

面倒な豆腐の水切りなしで、揚げ出し豆腐を簡単に作れる「冷凍揚げ出し豆腐」。揚げ出し豆腐は好きだけど、豆腐の水切りが面倒でなかなか作らないという人も多いはず。この商品は、豆腐に衣をつけたうえで冷凍しているため、揚げて餡を作るだけで完成。手間も時間もかけずに、揚げ出し豆腐が食べられます。

おかずにもスイーツにも便利！

「もちポギ」は、お餅のようなもちもち食感が特徴の商品。沸騰したお湯で約8分茹でると、半透明でぷるんとしたお餅のような状態に変わります。茹でたもちポギに甘辛ソースを和えればトッポギ風、みたらしのタレやあんこをかければ、お団子風の和スイーツとして楽しめます。スープやお鍋の具をボリュームアップさせたいときにも、活躍してくれそうです。

小腹が空いたときのヘルシーおやつ

「あま～いホクホク蒸し芋」は、自然解凍で手間なく食べられる蒸し芋。自然解凍のほかにも、冷蔵解凍や電子レンジ解凍ができ、必要に応じて解凍方法を選べます。蒸し芋に使っている紅あずまは、ホクホクとした食感と上品な甘さが特徴。スイーツ感をプラスしたいときは、アイスクリームを添えるのがおすすめです。

冷凍庫にストックしておくと便利な【業務スーパー】の「大容量食品」。お弁当や夕食の困ったがすぐに解決する安心感があると、ご飯作りも少しラクになるはず。ぜひ冷凍庫のスペースを確保して、お近くの店舗に足を運んでみて。

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writer：河合 ひかる