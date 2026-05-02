【半額以下】最大59％OFFも!?「Amazon ゴールデンウィークスマイルセール」で今すぐ買うべき目玉アイテム【20選】
【画像を見る】半額以下！Amazonセールで超お得なアイテム
待ちに待ったゴールデンウィークがはじまりましたね。Amazonでは、5月3日まで「ゴールデンウィークスマイルセール」が開催中です！有名メーカー品や、ストックしておきたい日用品まで、幅広いアイテムが驚きの価格で登場しています。
今回は、数あるセール品の中から「半額以下」という、絶対に見逃せない超お得アイテムを厳選してご紹介します！
「これは安い！」と思わず二度見した、半額以下の目玉商品をピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてくださいね。
■ストック必須の満足グルメ【食品】
▶【松屋】在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】
●参考価格：￥13,680→￥6,780（50％OFF）
牛めしの具やカレーなど、松屋の人気メニューがどっさり30食も届く超豪華セットです。冷凍庫にストックしておけば、忙しい連休中のごはん作りもパパッと済んで大助かりですよ！
▶越前かに職人 甲羅組 銀鮭 切り身 業務用 たっぷり2kg
●参考価格：￥9,980→￥4,990（50％OFF）
脂ののった銀鮭が、なんと大容量の2kgも入ったお買い得品。有塩か無塩か選べるので、焼き魚はもちろん、ムニエルやパスタなど毎日の献立にガシガシ使えますね。
▶サントリー -196無糖 ダブルシークヮーサー 500ml 24本
●参考価格：￥8,480→￥3,999（53％OFF）
果実をまるごと凍結させたような、爽やかな酸味と果実感がたまらないチューハイです。たっぷり飲めるロング缶サイズなので、お家でのリラックスタイムやBBQのお供にぴったり！
■夏への備えも万全に【ドラッグストアアイテム】
▶スキンアクア SPF50+/PA++++ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g
●参考価格：￥1,375→￥669（51％OFF）
水のようにスーッと伸びて、ベタつきを感じさせないポンプ式日焼け止め。コスパがいいので惜しみなく使えて、毎日のお出かけ前のUV対策がラクラク。Amazonで過去1ヶ月2万以上点購入された人気アイテム！
▶スキンアクア スーパーモイスチャーバリアUVジェル 100gSPF50+・PA++++
●参考価格：￥1,265→￥615（51％OFF）
お肌を外部刺激から守りつつ、しっかり紫外線をカットしてくれる頼もしいジェルです。密着力が高いのに石けんでスルンと落とせるから、デリケートな肌の日中のケアにも最適ですよ。
▶バイオヒールボ ロバイオダーム 3Dリフティングセラム 30mL
●参考価格：￥3,300→￥1,610（51％OFF）
韓国で話題のスキンケアブランドから、ハリ不足にアプローチする濃厚な美容液が登場。お疲れ気味の肌に潤いと弾力を与えてくれるので、じっくりお肌を整えたい方にオススメ。
▶おすだけノーマット 蚊取りスプレー 200日×2
●参考価格：￥2,288→￥976（57％OFF）
お部屋にワンプッシュするだけで、蚊のいない快適な空間を長時間キープしてくれる優れもの。電気も電池も使わないので、寝室やリビングなど家中どこでも手軽に使えるのが嬉しいポイントです。2本パックのまとめ買いなら、本格的な夏に向けて万全の準備が整いますね！
■お出かけが楽しくなる一足【シューズ】
▶スケッチャーズ スリップインズ
●参考価格：￥11,990→￥5,774（52％OFF）
靴べらを使わなくても、立ったままスルッと履けるスニーカー。一度履いたらやみつきになるラクさで、荷物を持っている時やお子さまとのお出かけにも大活躍間違いなしです！
▶ニューバランス レディース スニーカー
●参考価格：￥13,970→￥6,517（53％OFF）
大きなロゴとボリュームのあるソールが目を引く、おしゃれな方必見のモデル。レトロな雰囲気がありつつ、歩きやすさも抜群なので、旅行やショッピングで長時間歩く日にもオススメです。
▶プーマ レディース ミアスニーカー
●参考価格：￥8,690→￥4,345（50％OFF）
どんなコーディネートにも合わせやすい、クリーンで可愛らしいホワイトスニーカーです。足元を明るく軽やかに見せてくれるので、春夏のカジュアルファッションを格上げしてくれますよ。
▶プーマ ユニセックス スニーカー
●参考価格：￥8,690→￥4,345（50％OFF）
クッション性が高く、ソフトな履き心地が自慢の一足。独自の設計で手を使わずにスッと履けて、脱ぎ履きもスムーズに。ジム通いやデイリー使いにガシガシ活躍しそう！
▶Crocs ユニセックス スライドメロウ リカバリー
●参考価格：￥8,228→￥3,789（54％OFF）
究極の柔らかさを追求した、足を包み込むようなフィット感が心地よいリカバリーサンダル。シンプルで洗練されたデザインは、お出かけからルームシューズまで幅広いシーンに◎！
■憧れの最新アイテムもお得！【家電】
▶リズム ハンディファン
●参考価格：￥3,278→￥1,584（52％OFF）
カラビナ付きでバッグにサッと取り付けられる、持ち運びに便利なハンディファン。コンパクトながらパワフルな風量で、これからの季節の外出やイベントに欠かせません。
▶Dyson ドライヤー
●参考価格：￥59,000→￥27,900（53％OFF）
ダイソン史上最も軽く、r字型のデザインが特徴の最新ヘアドライヤーです。圧倒的な風量で髪を素早く乾かし、ツヤのある仕上がりを叶えてくれる憧れの逸品！
▶Dyson コードレス 乾湿両用 水拭き掃除機
●参考価格：￥84,700→￥35,000 （59％OFF）
ホコリ吸いと水拭きがこれ一台で完結するクリーナー。ベタつき汚れもしっかり絡め取り、床のサラサラ感が長続き。パッとお掃除できるので、日々の頼もしい相棒に…！
▶Pixio ゲーミングモニター
●参考価格：￥46,980→￥19,900（58％OFF）
滑らかな映像体験を叶える、超高速リフレッシュレート対応の本格派モニター。スタイリッシュなホワイトカラーは、デスク周りを明るくおしゃれに演出してくれます。じっくりゲームを楽しみたい方はもちろん、動画鑑賞や作業用モニターとしても大満足のスペックです！
▶ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB 【定番モデル】
●参考価格：￥39,980→￥19,800（50％OFF）
歯科クリーニングのようなツルツルの磨き上がりを、お家で毎日体験できる高機能ブラシ。スマホ連動で磨き残しもチェックできるので、お口の健康を本気で考えたい方にイチオシのアイテムです。
▶ブラウン 脱毛器 シルクエキスパート Pro5
●参考価格：￥103,800→￥49,800（52％OFF）
サロン級の本格的なムダ毛ケアが自宅で叶う光美容器。肌の色を自動で読み取ってパワーを調節してくれる安心設計。夏に向けて、理想のツルスベ肌を目指せます。
■ストレスフリーな使い心地【キッチンアイテム】
▶サーモス 水筒 保冷炭酸飲料ボトル 750ml
●参考価格：￥3,911→￥1,924（51％OFF）
冷たさをキープしたまま、炭酸飲料をスマートに持ち運べる魔法びん構造のボトルです。お気に入りの炭酸水やジュースを外でもシュワシュワの状態で楽しめます。スポーツドリンクの持ち運びにも◎！
▶タニタ クッキングスケール
●参考価格：￥4,235→￥1,751（59％OFF）
お菓子作りや毎日のお料理に欠かせない、シンプルで使い勝手の良いデジタルはかり。コンパクトなデザインで場所を取らず、正確な計量でお料理のクオリティを底上げしてくれます。
■そもそもAmazon「ゴールデンウィークスマイルセール」って？
▶Amazonゴールデンウィークスマイルセール
開催期間：2026年4月30日(木)9:00〜5月3日(日)23:59
レジャー用品や家電、日用品など、あらゆるカテゴリーのヒット商品が特別価格で大放出！連休を充実させるアイテムが目白押しです。ポイントアップキャンペーンも同時開催されるので、まとめ買いの絶好のチャンスですよ。
■「ポイントアップキャンペーン」でポイント還元！
▶Amazonポイントアップキャンペーン
キャンペーン期間：2026年4月30日(木)9:00〜2026年5月3日(日)23:59まで
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文＝みやざわはるな