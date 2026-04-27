「ちいかわ ハートのラバーマスコット」（1回 400円）　※価格は税込み

写真拡大

　カプセルトイ「ちいかわ ハートのラバーマスコット」が、5月2日（土）から、全国のカプセルトイ売場で順次発売される。

【写真】この手はあのこ!?　『ちいかわ』新作カプセルトイ全8種

■チョコを持ってうれしそう

　今回登場するのは、表面はぷっくりとしたデザインに仕上げ、ハート型の金具を付属した約6cmのラバーマスコット。

　全8種のラインナップには、チョコレートを持った、ちいかわやハチワレなどおなじみのキャラクターに加えて、あのこも用意。しっかりとしたボリューム感があり、バッグに付ければ存在感が抜群だろう。

　また、背景の色はキャラクターに合わせたデザインとなっており、集めて並べたり、見比べて楽しめるアイテムとなっている。