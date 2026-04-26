牡羊座・女性の運勢

牡羊座を新しい世界に押し出す、明るく前向きな展開が続きます。特に新しい人や状況との出会いは豊富で、自分を積極的に変えていこうとする牡羊座のあと押しをするでしょう。が、今週は何かいつも以上に現実的＆常識的にふるまわなくてはならないと感じる展開もあり、そこが少し苦しいところかも。自由に進みたい気持ちと衝突し、ストレスを抱えることもありそうです。また、家族関係は円満な時期ですが、そうであるからこそ意欲的な牡羊座の気持ちは理解してくれない面もあるかな。何ごとも結論は急がないで。生きているといろいろある…ってことですよ。

牡羊座・男性の運勢

現在、積極的に自分の世界を切り開いていこうという意欲が高まっている牡羊座。幸いにも自分を刺激し、支持してくれる人間関係や出会い、きっかけとなる出来事にも恵まれやすく、勢いづいています。が、今週からは日常方面からさまざまなブレーキがかかりそう。ひとつは金銭、仕事方面。より現実的になることを（暗に）求められ、人生内の優先順位で悩みそう。また家族関係や日常は穏やかで安心できるものの、そうであるからこそ家族にはいまの意欲は理解してもらいにくいよう。もやもやしがちですが、まずは落ち着いて。すぐに何かを決めなくても大丈夫ですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ