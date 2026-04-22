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政治評論家が明かすエネルギー安保の闇「民間任せの限界」ホルムズ海峡への原油依存が95.9%まで高まった知られざる背景とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「原油が手に入らない！？日本のホルムズ海峡への依存率95.9％！」を公開した。動画で竹田氏は、日本の原油調達における中東・ホルムズ海峡への過度な依存状態に警鐘を鳴らし、リスク分散を怠ってきた日本政府のエネルギー安全保障政策を厳しく批判した。



竹田氏は、日本のホルムズ海峡依存率が直近で95.9%に達しているというデータを示し、「日本政府何やってたんだ」「半世紀前にオイルショック経験してダメでしょってなってましたよね」と強い口調で問題提起した。



日経新聞の記事を引用しつつ、1987年度には中東への依存度が67.9%まで低下した時期があったものの、中国やインドネシアの急速な経済発展に伴うアジア産原油の価格上昇や、ウクライナ侵略によるロシア産原油の輸入縮小といった要因により、再び中東依存に逆戻りした経緯を説明した。



その上で、エネルギー調達を価格競争という市場原理に委ねた結果だとし、「こういうことって民間任せじゃダメなのよ」と構造的な問題を指摘。「その差額分政府が補填してでもいいから、ブラジルから買え、インドネシアから買えってやらなきゃいけなかった」と、国家主導で調達先を分散させる必要性を訴えた。



さらに、中国が割高でも戦略的にブラジルなどから輸入しリスク分散を図っている事実を挙げ、中国の経済成長を予測できず無策だった日本政府を「情報収集分析ができてない」「どんだけアホなんですか」と一刀両断した。中東情勢の緊迫化についても言及し、ホルムズ海峡の封鎖は確率は低いが影響が大きいテールリスクとされているが、「テールリスクじゃないですよ」「起きる前提で考えろ」と断じ、有事への備えが急務であると強調した。



最後に竹田氏は、エネルギー安全保障に対する政府の姿勢を疑問視し、「国民生活を守る気があんですか」と強い不満を表明。「もしホルムズ海峡が封鎖されたらどうしよう、その時に備えてこうしようっていうのがないのよ」と語り、危機感の欠如に対する痛烈な苦言で動画を締めくくった。