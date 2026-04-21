PEACH JOHN「盛れる涼感ブラ」で叶う♡ひんやり快適な夏インナー
暑い季節のインナー選びは、快適さと美しさのバランスが大切。そんな悩みに応えてくれるのが、PEACH JOHNの新作「クーリッシュシリーズ」です。接触冷感や吸水速乾など、夏に嬉しい機能を備えながら、しっかり“盛れる”デザインを実現♡ムレや汗を気にせず、自信を持って過ごせるラインナップに注目です。
盛れる×涼しいクーリッシュブラ
接触冷感＆通気穴あきパッドを採用した「クーリッシュブラ」は、涼しさと美しいバストメイクを両立。
カップやサイドベルトの肌側には接触冷感素材を使用し、レースやパッドも通気性を重視した設計です。ソフトワイヤーで肌あたりがやさしく、長時間でも快適な着け心地に。
華やかな大ぶり花柄レースで、大人っぽく爽やかな印象に仕上がります。
・クーリッシュブラ：3,900円／BC・DEカップ（UB65/70/75）
・クーリッシュショーツ：1,800円／S・M・L
・クーリッシュソング：1,800円／S/M・M/L
カラー：グレージュ／ピンク／ホワイトブルー／ブルーグリーン／ブラック（全5色）
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汗対策も万全なクーリッシュインナー
「クーリッシュインナー」シリーズは、ワキや背中の汗に対応する高機能設計。接触冷感×吸水速乾素材に加え、防水パッドで汗ジミやニオイもカバーします。
用途やコーデに合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。
ショートキャミソール
価格：2,700円
サイズ：S～LL（ベージュ／ブラック）
ショートトップ（2Way）
価格：2,500円
サイズ：S～LL（ベージュ／ブラック）
ノンワイヤーブラキャミソール
価格：2,900円
サイズ：S～LL（ベージュ／ブラック）
キャミソール
価格：2,400円
サイズ：S～LL（ホワイト／ベージュ／ブルーグレー／ブラック）
タンクトップ
価格：2,400円
サイズ：S～LL（ホワイト／ベージュ／ブルーグレー／ブラック）
スリップ
価格：2,700円
サイズ：S／M／L（ホワイト／ベージュ／ブルーグレー／ブラック）
夏を快適にする機能美ポイント
すべてのアイテムに共通するのは、“ひんやり快適”と“見た目の美しさ”の両立。接触冷感素材で着た瞬間から涼しく、吸水速乾で汗をかいてもさらりとした肌ざわりをキープ。
さらに抗菌・防臭機能付きの汗取りパッドが、気になるニオイ対策までサポートします。
トレンド感のあるデザインと実用性を兼ね備え、毎日のインナー選びがもっと快適に、そして楽しくなるはずです♪
夏こそ“快適にキレイ”を叶えて
暑さによる不快感を我慢せず、心地よく過ごせるインナー選びがこれからの季節の鍵。
PEACH JOHNの「クーリッシュシリーズ」は、涼しさ・機能性・美しさをすべて叶えてくれる頼れる存在です♡毎日のコーデに取り入れて、夏のおしゃれも快適に楽しんでみてください。