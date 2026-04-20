「ふざけてるの？」面接に“よれよれのジャージ”で現れた男性。最後に合格を出したワケは

見た目だけでその人の全てを判断するのは難しいものです。第一印象は大切だと言われますが、本質まで見抜けているのか、実際にはわかりませんよね。今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。

「なぜジャージで？」面接に来た男性の事情とは

もしもあの時服装だけで判断していたら……今ここで活躍する彼の姿を見る事はなかったのです。面接室での数十分は、大切ではありますが、人生の一場面に過ぎないのだと、彼が教えてくれた気がします。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2026年1月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator: saaco

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。