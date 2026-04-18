【1位〜6位】4月19日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡羊座 総合運：★★★★★

今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。



恋愛運

人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。



金運

今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。



ラッキーアイテム：手帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。金運今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。ラッキーアイテム：手帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】乙女座 総合運：★★★★☆

もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。



恋愛運

恋でモヤモヤすることがあったら、友達や親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。



金運

今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。



ラッキーアイテム：活動量計



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】牡牛座 総合運：★★★★☆

どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。



金運

何も考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。



ラッキーアイテム：キャンドル



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。



恋愛運

相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！



金運

今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。



ラッキーアイテム：スマホグッズ



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】山羊座 総合運：★★★☆☆

強気になればなるほど、運気の追い風が強くなる日です。昨日までは無理だったことでも、決して諦めないで。「できるかも」ではなく「できるはず！」という勢いで行動してください。偉人の失敗談などからも、勇気をもらえそうです。



恋愛運

フレンドリーで気軽な空気の中で恋が育つ日です。相手とどんな関係でも、お腹を抱えて一緒に笑えるような話題を出してみて。あなたの魅力もグンと輝きを増します。出会いは「楽しい！」と思える場所にありそうです。



金運

どんな場面でも、｢出したくない｣と思ってお金を払うのはNG。そうではなく、｢このお金があるから、買える｣と喜んで支払いを。それを意識していると、さらにお金と上手に付き合っていくためのきっかけを発見できそうです！



ラッキーアイテム：入浴剤



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】魚座 総合運：★★★☆☆

掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。



恋愛運

誰とどこで何をしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることは1つもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。



金運

今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。



ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー



ラッキーカラー：レモンイエロー