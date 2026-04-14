キレイな色を上手に着る「浮かない」 配色のテクニック





白やベージュより落ち着きがあり、黒よりもマイルドに整う。ベーシックカラーの中でもブラウンとなら、気になる色と距離を縮めるのも簡単。どんな色でも穏やかに受けとめられる、懐の深さに甘えて、ワンパターンから抜け出すための、新たな配色パレットをご提案。







「近しいトーン」でベーシックの進化

ブラウンと波長が合う、ダークトーンの中でまずはカラバリを拡大。派手でも地味でもないレトロなカラーリングは、シンプルなスタイルに品を保ちながら遊び心を加えられる。







「ベージュを更新するようにマスタードイエロー」

ブラウンキャミワンピース／グリーンレーベル リラクシング（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店） イエローフーディ／PHEENY

おなじみのブラウン×ベージュ配色をマイナーチェンジする感覚で、発色をおさえたマイルドなイエローを投入。リラクシーなムードはくずさず、いつもよりちょっと華やかに仕上がる。







「さし色として赤を着る」

ブラウンレインジャケット／ザ･ノース･フェイス（ゴールドウイン カスタマーサービスセンター） ブラウンパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 赤Tシャツ／PISCESS（ジャック･オブ･オール･トレーズ プレスルーム）

濃度を上げた暖色どうしで、スポーティな装いを大人っぽく。隙間からのぞく程度に効かせたシアーな赤Tが、色気をひとさじ。







(服のプライスなど詳細へ）

≫【全18スタイルの一覧へ】 キレイな色を上手に着る「派手すぎない」 配色のテクニック実例集】