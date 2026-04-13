どう着てもスタイル良く見える「フォーマルなデニム」
デニムでフォーマル
ボーイッシュなイメージから一変、今シーズンは仕事やイベントにも対応できる、ドレスライクなデニムが豊作。いつもよりカッコよく、きちんと装える形の中でもとくに風格を保てる、ネイビー周辺の濃い色だけをセレクト。
「ボディコンシャスなワンピース」
ほぼデニムなのに色っぽい、くびれをつくるフィット感
デニムワンピース／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン）
細身のミモレ丈ワンピースをベースにした、コンサバ好きにも向く1枚。ウエスト部分をマークするように曲線的に仕上げた形で、テクニック不要でスタイルアップがかなう。ボディラインに沿うシルエットでも、デニムだからインナーがひびきにくい。
「知的な顔してタック入り」
美しいシルエットを保証する、ドレス仕立てのデニムパンツ
デニムパンツ／バーンストーマー（UTS PR）
スラックス工場の縫製技術をとり入れて、タックやセンタープレスをほどこしたことでトラウザーのような趣に。オーバーサイズのシャツと相性がいい、ほどよいゆとりのテーパード。
（デニムのプライスなど詳細へ）
≫【全14本の一覧へ】 どこへでも着ていけて「どうにでも合わせられる」 カジュアルじゃない「フォーマルなデニム」