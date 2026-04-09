ホラーゲーム『Poppy Playtime』より、マクファーレン・トイズによる7インチ・アクションフィギュア全4種が5月中旬より順次発売されることが発表された。

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本商品はインフォレンズ限定商品で、ラインナップはハギーワギー（ダメージ）、キシーミシー＆ポピー、キリーウィリー、博士の全4種だ。全高約180mmの7インチスケールで、『Poppy Playtime』に登場するキャラクターを立体化している。価格は各7,700円（税込）となる。

ハギーワギー、キシーミシー、キリーウィリーの3体は関節にワイヤーを内蔵しており、腕や脚を曲げてさまざまなポーズをつけることが可能。それぞれ差し替え用ハンドパーツなど多彩なアクセサリーが付属するほか、各フィギュアに付属する台座は連結させることができる。パッケージはそのまま飾れるウィンドウボックス仕様となっている。

予約販売は4月9日よりINFOLENS GEEK SHOPオンラインにて開始。店頭販売はINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて発売時期以降に順次開始予定だが、同店ではハギーワギー（ダメージ）と博士のみの取り扱いとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）