「3つ全部買っても7000円台…!?」【GU新作】大人が着回しできる！トレンドの「プチプラトップス」3選
【GU】大人世代がこの春に着たい！ プチプラ新作トップス3選トレンドに強いGU（ジーユー）で、全て2990円以下のトップスを発見！ この春、大人の女性におすすめしたい「ニットシャツ」「カーディガン」「パーカ」の3点をコーディネートと一緒にご紹介します。
1. 二の腕もカバー！ ゆったり着られるブークレニットシャツ
ジーユーの「ウォッシャブルブークレニットシャツ（5分袖）」（税込2490円）は、メンズアイテムですがユニセックス仕様で、女性にもおすすめのトップスです。
カラバリはオレンジ、写真のオフホワイト、ダークブラウン、ブラックの計4色です。
写真の着こなしは、インナーのキャミソールと黒のタックワイドパンツで、モノトーン配色にまとめて、こなれ見えするパンツコーデに仕上げています。襟つきできちんと感があるため、ゆったりサイズでもルーズにならないところが◎です。
2. 透け感がフェミニンなレースリボンカーディガン
「レースリボンカーディガン」（税込1990円）は、全体的に透け感のあるレース柄素材を用いたフェミニンなカーディガンです。
小さなボタンがきゃしゃな雰囲気に見せてくれ、首もとの細いリボンを前で結んで甘めのアクセントにしたり、首の後ろで結んでホルターネック風にしたりとアレンジも可能です。
透け感があるため、軽やかで着回しやすさが抜群！ カーディガンとして羽織るのはもちろん、前を閉じて上からジレや半袖のトップスを重ねたり、ジャケットのインナーとして着るのもおすすめです。カラバリはブルー、写真のブラック、オフホワイトの計3色です。
写真では、同色のタンクトップをインナーに着て上半身はエレガントにまとめ、ボトムスにはメンズライクな「カーゴバレルアンクルパンツ」を合わせて、品のよい「大人のミックスカジュアル」を完成させています。
3. 一枚あると頼りになる！ UVカットシアーパーカ
「UVカットシアーパーカ」（税込2990円）は、高機能とおしゃれ見えを兼ね備えた、優秀なライトアウターです。紫外線90％以上カット、軽い雨をはじく撥水効果の機能付きで、これからのシーズンに重宝しそうです。
背中にはギャザーが入っていて、裾のドローコードを絞るとふわっとした丸みのあるシルエットに変化。袖口に入ったゴムがロールアップしやすく、シルエットのバランスが取りやすいのもポイントです。
カラバリはオフホワイト、グレー、ライトオレンジ、写真のブルーの計4色です。
シアー感のある素材で軽いため、肌寒いときに備えて携帯するのにも便利。写真のようにパーカでもスポーティー過ぎずに着られるため、スカートやワンピースなどのフェミニンコーデにも合わせやすくておすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)