横浜エクセレンスがB2でプレーオフ初進出…岩手に連勝し、B2復帰初年度で悲願のポストシーズンへ

3月29日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦第27節GAME2が行われ、横浜エクセレンスが岩手ビッグブルズと対戦。92－72で2連勝を収め、クラブ史上初のB2でのプレーオフ進出を決めた。

GAME1で逆転勝利を収めていた横浜EXは、GAME2でも立ち上がりにわずかなビハインドを背負うも、第2クォーターにギアを上げ前半を7点リードで折り返す。後半も相手に主導権を与えず、最終クォーターには永野威旺が3ポイントシュート2本を含む8得点でチームをけん引。エライジャ・ウィリアムスがチームハイの19得点をマークするなど、終わってみれば20点差をつける快勝を遂げた。

2012年に東京エクセレンスとして創設され、B2、B3の舞台で戦ってきた同クラブ。2021－22シーズンに本拠地を横浜に移し、今シーズンからB2復帰を果たしていた。

現在B2では東地区から信州ブレイブウォリアーズ、福島ファイヤーボンズ、横浜EX、西地区から神戸ストークス、愛媛オレンジバイキングス、熊本ヴォルターズがプレーオフへコマを進めている。レギュラーシーズンは残り9試合。ワイルドカードの残り2枠を巡る争い、そしてプレーオフでのホーム開催権（上位順位）獲得へ向け、戦いはさらに熱を帯びる。

なお、プレーオフは5月1日から5日にかけてクォーターファイナル、7日から11日にかけてセミファイナル、15日から19日にかけてファイナルおよび3位決定戦が実施される。会場は全試合プレーオフ出場順位上位クラブのホームで行われる。

■試合結果



岩手ビッグブルズ 72－92 横浜エクセレンス



岩手 ｜22｜15｜20｜15｜＝72



横浜EX｜20｜24｜21｜27｜＝92

【動画】B2でクラブ史上初のPO進出を決めた横浜EX