3児の親・近藤千尋＆ジャンポケ太田博久夫妻、次女卒園式での家族3ショット公開「成長に泣ける」「和装姿がお似合い」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】モデルの近藤千尋が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の卒園式の写真を公開し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「幸せが溢れてる」卒園式迎えた次女＆夫との密着ショット
近藤は「今日は卒園式のためラヴィットをおやすみさせて頂いております」とコメントを添え、淡い色合いの着物姿の自身と水色の袴姿の次女の2ショットを披露。続く投稿では「卒園式でした」「みう、卒園おめでとう。。」とつづり、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久も加わった仲睦まじい家族写真を公開している。
また、同日にフィードも更新し、「生放送で卒業おめでとう！とみなさんが言ってくれてとっても嬉しかったです こんな素晴らしい現場に恵まれて幸せです」と周囲へ感謝。太田、次女との自撮りや安田美沙子らママ友との写真も公開している。
この投稿にファンからは「幸せが溢れてる」「卒園おめでとう」「成長に泣ける」「綺麗なお母さん」「娘さんの晴れ着も可愛い」「微笑ましい家族」「和装姿がお似合い」などコメントが寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「幸せが溢れてる」卒園式迎えた次女＆夫との密着ショット
◆近藤千尋、卒園式で家族ショット公開
近藤は「今日は卒園式のためラヴィットをおやすみさせて頂いております」とコメントを添え、淡い色合いの着物姿の自身と水色の袴姿の次女の2ショットを披露。続く投稿では「卒園式でした」「みう、卒園おめでとう。。」とつづり、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久も加わった仲睦まじい家族写真を公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿にファンからは「幸せが溢れてる」「卒園おめでとう」「成長に泣ける」「綺麗なお母さん」「娘さんの晴れ着も可愛い」「微笑ましい家族」「和装姿がお似合い」などコメントが寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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