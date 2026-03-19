入学・卒業のお祝いに♪春の食卓を彩る華やかごちそうレシピ

卒業や入学など、春は家族でお祝いする機会が増える季節。せっかくなら、おうちの食卓も少し特別にしてみませんか。みんなで楽しめる手巻き寿司や、見た目もかわいいミニ寿司、春らしいさくらシュウマイなど、食卓がぱっと華やぐレシピを集めました。子どもも大人も笑顔になる、お祝いごはんのアイデアをご紹介します。

おうちで楽しむ「お祝いごはん」アイデア

みんなで囲むと楽しい「手巻き寿司」

お祝いの食卓の定番といえば手巻き寿司。

好きな具材を選んで巻けるので、子どもから大人まで楽しめるのが魅力です。



マグロやサーモンなどの定番はもちろん、卵焼きやきゅうり、ツナマヨなどを並べるだけでも十分華やかに。



それぞれが好きな組み合わせを楽しめる、にぎやかな食卓になります。

ミニサイズの海苔巻きに切り込みを入れて具材を挟んで作るのミニ寿司は、ころんとした見た目がかわいい一品。



サーモン×アボカド、まぐろ×大葉など、色の組み合わせを意識するとぐっと華やかに仕上がります。



小さく作ることで食べやすく、パーティー料理にもぴったり。並べるだけでテーブルがぐっとお祝いらしくなります。

ミニ挟み寿司｜Instagram（＠ayaaya.mana）パーティー気分が盛り上がる「ミニタコス」

餃子の皮をトースターで焼いたものをトルティーヤ代わりにしたミニタコスは、お祝いの日の食卓をぐっと楽しい雰囲気にしてくれるユニークなアイデア。



お肉やサルサ、レタス、チーズなどをのせるだけで彩りも豊かに。

具材をいろいろ用意して、好きな組み合わせで食べるのもおすすめです。

ミニタコス｜Instagram（＠ayaaya.mana）春らしい彩りの「さくらシュウマイ」

ころんと丸いシュウマイに桜の花を添えた、春のお祝いにぴったりの一品。

皮の代わりに道明寺粉をまとわせることで、もちっとした食感とやさしい見た目に仕上がります。



蒸しあがると、ほんのりピンク色に色づいた道明寺粉と桜の花がとても華やか。せいろに並べるだけで食卓がぐっと春らしくなり、入学や卒業のお祝いごはんにもぴったりのメニューです。

さくらシュウマイ｜Instagram（＠nakamaki.recipe）特別感のある「メッセージ弁当」

入学や卒業のお祝いには、開けた瞬間に思わず笑顔になるような華やかなお弁当もおすすめです。色とりどりのおかずを少しずつ詰めるだけで、特別感のある一箱に仕上がります。



定番のおかずに加えて、花形に抜いた野菜や、くるくる巻いたハムや薄焼き卵を入れると、ぐっと春らしい雰囲気に。



ごはんの上に海苔を切り取って「祝」「おめでとう」などのメッセージを書いたり、桜の形の食材を飾ったりすれば、お祝い気分もさらに盛り上がります。

メッセージ弁当｜Instagram（＠hono1107）食卓がぱっと華やぐ「ブーケサラダ」

花束のような見た目がかわいい「ブーケサラダ」は、お祝いの食卓にぴったりの華やかな一品。春巻きの皮をブーケのような形にして揚げ、その中に野菜をたっぷり盛り付けて作ります。

レタスやベビーリーフ、アスパラ、スナップえんどうなど緑の野菜を中心に詰めると、まるで花束のような仕上がりに。



春巻きの皮のパリッとした食感と、フレッシュな野菜の組み合わせもおいしいポイント。見た目のインパクトもあるので、お祝いの食卓を華やかに彩ってくれる一皿です。

ブーケサラダ｜Instagram（＠kao_deli）お祝いの締めくくりに「手作りケーキ」

入学のお祝いに作りたい、華やかないちごズコット。

市販の「いちごスペシャル」を使うので、特別な道具がなくても気軽に作れるのが魅力です。



ホイップに水切りヨーグルトを合わせて甘さ控えめにし、いちごとバナナをたっぷり入れてお子さんでも食べやすい仕上がりに。



デコレーションもシンプルで作りやすく、親子で一緒に作るのも楽しいケーキは、春のお祝いシーンにぴったりの一品です。

お祝いケーキ｜Instagram（＠shijingzi9）好物メニューで「お祝いパーティー」

家族みんなで囲む、入学祝いの食卓。

手巻き寿司やミニ寿司、サラダなど子どもが好きな料理を少しずつ並べるだけで、おうちでもぐっと特別感のあるお祝いごはんになります。



カラフルな料理をバランスよく盛り付ければ、写真に残したくなる華やかな食卓に。

主役の好きなメニューを中心に用意して、家族みんなで新しい門出をお祝いしましょう。

お祝いパーティー｜Instagram（＠paaan528）

特別な日を彩る、心に残るお祝いごはん

入学や卒業のお祝いの食卓には、見た目の華やかさとみんなで楽しめる工夫を取り入れるのがおすすめです。



好きな具材を自由に楽しめるメニューや、春らしい彩りを意識した料理、手に取りやすいミニサイズのおかずなどを並べると、お祝いの雰囲気がぐっと盛り上がります。



ケーキやメッセージを添えれば、特別感もさらにアップ。家族で囲むお祝いの時間を、思い出に残る食卓で楽しんでみてください