藤本美貴「最高じゃねーか」、庄司智春が長男と一緒に作った“お昼ご飯”を絶賛！ 「すごいじゃん！」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月12日、自身のInstagramを更新。長男と一緒に作った料理を公開しました。
【写真】料理を見せる長男
この投稿には、妻でタレントの藤本美貴さんが「最高じゃねーか」と、ハートマーク付きでコメント。ほかにもファンからは「すごい幸せと成長を感じますよね」「これは旨いに決まってますね」「素敵な家族ですネ」「父と息子でクッキング、微笑ましいです」「すごいじゃん！！！こんな素敵なの作れるようになって！！！！」「お父さんだなぁ、、」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「これは旨いに決まってますね」庄司さんは「長男とお昼ご飯を一緒に作った」とつづり、1枚の写真を投稿。長男が、おいしそうな鶏肉とブロッコリーが乗った皿を持っています。「美味しく出来たし何より2人で作ったのが嬉しかったなぁ」とのこと。親子の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
「子供達も負けじと楽しむ」11日には「ミキティはどこに行っても楽しむ それが良い なんなら子供達よりも楽しむ それが良い 子供達も負けじと楽しむ それが良い」とつづり、家族で出掛けた時の写真を公開していた庄司さん。楽しそうな様子がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
