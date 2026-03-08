元HKT48で女優の田中美久が“みくの日”でもある3月9日に3作目となる写真集「ぜんぶ、ほんと」（集英社）を発売する。2024年9月に発売した2nd写真集から約1年半、女優としてもタレントとしても地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”の待望の新作となる。



【写真】横から見ると際立つ曲線 すらりと伸びたスタイルも美しい

ポルトガルのリスボンとシントラで撮影。先行公開されたショットはビーチでの“あふれそう”な姿など露出度高め。田中は1月6日に更新した自身のインスタグラムで「過去一セクシーです笑笑」とアピールしていた。



今月3日には解禁された表紙の画像をアップし、「たくさんの方の想いと協力で生まれた一冊です。 ぜひ手に取って、その世界を感じていただけたら嬉しいです。」とつづり、「タイトル 『ぜんぶ、ほんと。』 カメラマン ヘアメイクさん スタイリストさん 『中村和孝さん』 『夢月さん』 『大山諒子さん』 撮影地『ポルトガル』 出版社 『集英社』」と記した。



2月には写真集のオフショットを投稿。発売まで2週間を切った25日には上体を反らして膨らみが際立つ水着姿などを披露し、田中は「沢山の方の手元に届きますように！」「是非ポルトガルの風景と共に楽しんでください」と呼びかけている。ファンからは「最高です」「絵画のように幻想的で素敵」「発売が楽しみでしょうがない」といった声が寄せられていた。



田中は2001年生まれ、熊本県出身。13年にHKT48に3期生として加入。23年12月の卒業後は、ドラマ「良いこと悪いこと」(日本テレビ)に出演するなど女優としても活躍の場を広げている。



