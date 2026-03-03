【AIエージェントを作れる】Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」が大幅アップデート！ ～自動で動く＆使うほど賢くなる記憶アプリを作れる～
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【AIエージェントを作れる】Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」が大幅アップデート！ ～自動で動く＆記憶できるアプリを作れる～」と題した動画を公開した。GoogleのノーコードAIツール「Opal」に実装された新機能により、プログラミングコードを書かずに、自律的に判断し行動するAIアプリが作成可能になったという。
動画では、2026年2月25日に実施されたOpalのアップデートについて解説されている。最大の特徴は「エージェント・ステップ」という新機能の導入だ。これまでのアプリは固定された手順で動作していたが、この機能により、AIがユーザーの指示を理解し、ウェブ検索や画像生成など最適なツールを自律的に選択して実行する「動的なワークフロー」が構築できるようになった。さらに、ユーザーの名前や好み、過去の会話内容を記憶する「メモリ機能」も実装され、使えば使うほどユーザーに合わせて成長するアプリが作成可能だという。
動画では、実際に作成した「マルチメディア生成アプリ」や「対話型着せ替えアプリ」を例に挙げ、その進化を実演した。例えば、画像生成を依頼すれば画像生成モデルを、音楽生成なら音楽生成モデルを、エージェントが自動で判断して使い分ける様子が紹介された。動画では「これまでの固定された静的なアプリから、会話しながら目的を達成するといった動的なアプリを作れるようになりました」と、その革新性を強調している。
今回のアップデートにより、Opalは単なるツール作成機能を超え、パートナーとして協働できるAIエージェントを生み出すプラットフォームへと進化したと言えるだろう。
動画では、2026年2月25日に実施されたOpalのアップデートについて解説されている。最大の特徴は「エージェント・ステップ」という新機能の導入だ。これまでのアプリは固定された手順で動作していたが、この機能により、AIがユーザーの指示を理解し、ウェブ検索や画像生成など最適なツールを自律的に選択して実行する「動的なワークフロー」が構築できるようになった。さらに、ユーザーの名前や好み、過去の会話内容を記憶する「メモリ機能」も実装され、使えば使うほどユーザーに合わせて成長するアプリが作成可能だという。
動画では、実際に作成した「マルチメディア生成アプリ」や「対話型着せ替えアプリ」を例に挙げ、その進化を実演した。例えば、画像生成を依頼すれば画像生成モデルを、音楽生成なら音楽生成モデルを、エージェントが自動で判断して使い分ける様子が紹介された。動画では「これまでの固定された静的なアプリから、会話しながら目的を達成するといった動的なアプリを作れるようになりました」と、その革新性を強調している。
今回のアップデートにより、Opalは単なるツール作成機能を超え、パートナーとして協働できるAIエージェントを生み出すプラットフォームへと進化したと言えるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの高速＋高品質な画像生成AI「Nano Banana 2」/Googleのボーカル楽曲生成AI「ProducerAI」/アンソロピックvsトランプの結末
【画像生成AIの頂点】Google最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2(ナノバナナ)」を無料で使い倒す！ 最短スタート完全ガイド！
【無料の音楽生成AI】自分のパソコンだけで動かせる、Sunoクラス？の音楽生成AI「ACE-Step 1.5」の使い方！
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています