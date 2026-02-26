村重杏奈、同い年のちゃんみなが「ヤバいことはわかってる」
タレントの村重杏奈（27歳）が、2月25日に放送されたバラエティ番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。ちゃんみなの言葉が刺さりすぎて落ち込むため、ちゃんみなのオーディション番組を見られないと明かした。
世の中的にはすごく流行っているけれど、実は乗り遅れてしまっているものを告白し、これからでも乗っていくべきか意見を募るという企画で、トンツカタン・森本晋太郎が「全てのオーディション番組に乗り遅れている」と告白。HANAとは番組で一緒になり、それから音楽を聴くようになったが、オーディション番組は観ていないため、これから見た方がいいのか考えていると話す。
森香澄や田中美久は当然チェックしていると話すが、村重は「観てないけど観てるフリをします」とコメント。村重は「（HANAをプロデュースした）ちゃんみな、私、同い年なんですよ。ちゃんみなの言葉が刺さりすぎて、『こんなこと言える同い年いるんだ』って落ち込むんですよ。（番組は）知らないけれど、ちゃんみながヤバいことはわかってる」と話すと、森本も「今までの薄い人生を自分で否定したくないのかも」と、ちゃんみなに影響されることを恐れているのかもしれないと語り、「今、ゾッとしたんだけれど、村重の言葉にも影響されてる」と続けた。
