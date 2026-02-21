Ê¿ÌîÊâÌ´¤«¤éÆÍÁ³¤Î¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¡Öº£¤«¤éµã¤¤½¤¦¡×¡¡¿ë¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëÎ¢Â¦¡ÖÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡×¥Õ¥¡¥óÂÔË¾
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Éé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âº²¤Î¥é¥ó¤Ç7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÁ¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¸ÞÎØ³«Ëë20ÆüÁ°¤Î1·î17Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÈÄ¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Û¤É·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¡£´é¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢Ê£¿ô¸Ä½ê¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢·è¾¡2²óÌÜ¤Ç¹âÆñÅÙ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò´°¿ë¡£86.50ÅÀ¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥³¥¢¤Ï¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸Â³¤±¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¡£ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡£¸½ÃÏ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»Ñ¡×¡Ö¤½¤ì¤é¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊÌÊÔ¤¬¡¢3·î¾å½Ü¸ø³«Í½Äê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤«¤éµã¤¤½¤¦¡×¡Öµ®Êý¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë´¶Æ°¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
