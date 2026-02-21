¿Í³Ê¼Ô¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¥É·³¥í¥Ï¥¹¤¬¡ÈÌµ»ë¤·¤Þ¤¯¤ê¡É¡Ö¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤À¡×¡¡ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»äÀ¸³è
µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¡Ä¥í¥Ï¥¹¤ÎÌ¤ÆÉ¿ô¤Ï¹ç·×1500·ïÄ¶¤¨
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶ÃØ³¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û»ö¾ð¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÈÂÓ¤ÎÃæ¤ËÌ¤ÆÉ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²¿ÄÌ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ²ó¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ¤ÆÉ¿ô¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌäÂê¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤ÈÁª¼ê¤¬Ì¤ÆÉ¿ô¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¤ÆÉ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600·ï°Ê¾å¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¼«¤é¤Î·ÈÂÓ¤ò¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤Ï¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Íí¥¢¥×¥ê¡ÖWhatsApp¡×¤Ë¤Ï1131·ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï412·ï¤ÎÌ¤ÆÉ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö600·ï°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤ÎÌó2.5ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¹ç·×1543·ï¤â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±´ë²èÆâ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö4¡Á5ÄÌ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö1¥À¡¼¥¹¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥í¥Ï¥¹¤Î·å°ã¤¤¤ÎÌ¤ÆÉ¿ô¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬Ïª¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÌ¤ÆÉ¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö600°Ê¾å!!!¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡ÖÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÄÌÃÎ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤Ç¤âÆ±¤¸¡×¡Ö¥ß¥®¡¼¤Ï»ä¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ß¥®¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡¡ÅÅÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¸«¤»¤¿¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇ´é¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë