ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日（日本時間15日）に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同10位・米国に4-7で敗れ、通算1勝3敗となった。

日本の勢いが続かない。連敗発進と苦しい展開から、現地14日午前に世界1位のスイスを7-5で撃破。大金星を挙げたが、米国に屈して3敗目を喫した。

スイス戦後、「チーム全体が、本当に自信を持って信じて投げられた」と話していたスキップ吉村紗也香。米国戦では精度を欠いた。

3-4で迎えた第8E。有利な後攻だったが、米国にプレッシャーをかけられた。吉村のラストショットが痛恨のミス。終盤に3点スチールを許したのが大きく響いた。第9Eに1点しか奪えず、コンシードとなった。

10か国が総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出。ロコ・ソラーレがメダルを獲得した2018年平昌、2022年北京はともに1次リーグ5勝4敗で突破した。今大会の日本は韓国、カナダといった強豪との対戦が残り、厳しい状況となっている。



（THE ANSWER編集部）