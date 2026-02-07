この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「[ユニクロ]ヒートテック10年目で気づいたこと」と題した動画を公開。10年近く着用したユニクロのヒートテックに起きた変化を基に、買い替えのタイミングについて解説しています。

ユニクロは公式サイトなどで、ヒートテックの買い替え目安を「3シーズン」と推奨しています。しかし黒田氏は、うっかり10年近く愛用していたヒートテックのレギンスがあったと明かしました。動画ではまず、手持ちのヒートテックがいつ製造されたものかを確認する方法を紹介。品質表示タグに記載されている品番横のカッコ内にある数字で、最初の数字が「販売年の西暦下1桁」、次の数字が「季節」を示していると説明しました。黒田氏のレギンスは「64」とあり、2016年の冬物であることが判明します。

見た目の劣化はほとんどなく、これまで問題なく着用していたというそのレギンス。しかしある日、一日中履いていると膝の内側がチクチクするのを感じたといいます。洗濯後にもう一度履いてみても同じ症状が出たため、これは生地や縫い糸が経年劣化したことによる肌への刺激だと気づいたそうです。

この経験から黒田氏は、ヒートテックの捨て時について一つの結論を導き出しました。ユニクロが推奨する3年という期間を目安にしつつも、最終的には「着心地に違和感を覚えたとき」が買い替えのサインだと語ります。見た目がきれいでも、生地の伸びや肌触りの変化、今回のような刺激を感じた場合は、機能が低下している可能性があるようです。

衣替えの季節、タンスに眠っているヒートテックの買い替えを検討する際に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

