衝撃退団から120日…“外交官”になったプロ野球選手に喝采「もはや国賓扱い」「お顔晴れ晴れ」
元ロッテ荻野貴司、チェコリーグ挑戦で背負う野球外交の期待
昨季限りでプロ野球のロッテを退団し、今季はチェコ1部エクストラリーガのドラッツィ・ブルノでプレーする荻野貴司外野手の“変化”に、ファンの賛辞が集まっている。昨年10月7日にまさかの退団が発表されてから120日。「もう国賓みたいな扱い」と今後の活躍に期待を寄せられている。
きらびやかな階段に、三つ揃えのスーツをビシッとまとった荻野が立った。駐日チェコ共和国大使館は公式Xに4日「日本野球界のスター、荻野貴司選手が、チェコのブルノへの移籍を前に大使館を訪問しました。荻野選手はマルチン・クルチャル大使と面会し、チェコ野球のWBC2026への進出について話し合いました。今後のご活躍に期待が高まります！」と写真を投稿。意外な場所への登場にはファンから驚きのコメントが並んだ。
「なんかもう国賓みたいな扱いになってて笑う」
「タカチの笑顔輝いてる！！」
「お顔が晴れ晴れしていらっしゃって 嬉しいです」
「大使と面会凄い」
「チェコの球界に影響を与える存在になるんやろうな」
「荻野は民間外交も担ってることになるし、頑張ってほしい」
「外交官みたいになってますやん」
チェコは代表チームが3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。「野球親善大使だ！荻野さんに次回WBCでは指導者や中の人を期待！」「荻野選手とチェコの野球を応援します！！」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）