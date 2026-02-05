【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月2日〜2月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を素朴に見せましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
荒削りな自分で進んでいく感じなのですが、自信は保てているようです。誰かに何かをアドバイスするようなことはなるべく避けておくと良いでしょう。そうしないと、反発されることがあります。仕事や公の場では頼りにしていた人の歯車が上手く回っていないです。様々なことを自力で動かしていくしかないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の見せ方やアプローチの仕方によって、関係が大きく左右しそうです。箔や立場の高さみたいなものを見せてしまうと、かなり嫌がられてしまうでしょう。シングルの方は、一途でフラフラしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの日々の頑張りを受け止めてくれて信用してくれます。
｜時期｜
2月13日 依存心が増える ／ 2月14日 考え方を変える
｜ラッキーアイテム｜
工具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞