ブルワーズが8月5日のパイレーツ戦でナルトユニを配布

ブルワーズは、本拠地で行われる8月5日（日本時間6日）のパイレーツ戦で、人気アニメ「NARUTO-ナルト-」をテーマにしたユニホームを配布すると発表した。MLB公式X（旧ツイッター）もこの“コラボ”に注目。ファンからは「素晴らしい」「最高だね」と歓喜の声が上がっている。

MLB公式Xは「ブルワーズは、8月5日（同6日）のパイレーツ戦で、NARUTO（ナルト）をテーマにした野球ユニホームを配布する」と投稿し、このイベントを紹介した。ブルワーズのユニホームの下部分に雲の模様が散りばめられ、背中には「NARUTO」の文字と、ナルトの絵が描かれている。

ドジャースの大谷翔平投手や山本由伸投手の活躍で日本への注目が高まる中、他球団でも“和製文化”が浸透しているようだ。米国で人気のアニメ。突如として発表された「NARUTO」とのコラボレーションは、現地でも大きな反響を呼んでいる。

この発表にファンも即座に反応。「なかなかいいじゃん」「私の弟が気に入るだろうね」「半端じゃねえな」「なんてことだ」「素晴らしい」「最高だね」「粋だな」「欲しい!!」「マジかよ」と、驚きと喜びのコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）