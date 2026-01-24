ポンドドル、昨年１１月以降の上昇トレンドに戻りそうな気配も＝ＮＹ為替
ＮＹ時間に入ってドル安の強まりから、ポンドドルは買いが優勢となっており、１．３６ドル台に上昇している。一方、ポンド円は円高の動きから、２１２円台に下落。ポンドドルは２００日線から上放れる展開が加速しており、今年に入ってからの調整の動きを終了し、昨年１１月以降の上昇トレンドに戻りそうな気配も出ている。
本日は英中銀のグリーン委員の講演が伝わっていたが、ＦＲＢが利下げに踏み切れば、英インフレを押し上げ、英中銀は緩和ペースを鈍らせざるを得なくなるとの見解を示していた。ポンド高による輸入コスト低下の影響以上に、米国の金融環境の緩和が英インフレにも上向き圧力を与えると警告している。
２０２６年に英米の金融政策がかい離する可能性が英国のインフレリスクを高めた場合、英国では金融引き締めの解除をより緩やかに進める必要が生じ得ると述べていた。
GBP/USD 1.3594 GBP/JPY 212.82 EUR/GBP 0.8665
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
