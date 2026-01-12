この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

地上高さ300メートルの超高層ビル「あべのハルカス」（大阪市阿倍野区）で成人の日の1月12日、20歳を迎えた参加者が展望台まで階段を歩くイベント「第12回 ハルカスウォーク ハタチのChallenge!!」が開かれた。

あべのハルカスが開業した2014（平成26）年から開催している同イベント。今回は公募で集まった58人（うち振袖姿21人）が参加し、「ハタチの抱負」を書いたタスキを胸に、地下1階から60階までの1637段の階段を歩いて上った。

参加者は「思っていたよりしんどかったけど、大人になっても頑張ろうと思えた」「ハタチの記念にあべのハルカスを上ることができて光栄です。一歩一歩踏みしめてきたので、これからの人生も着実に一歩ずつ進んでいきたい」などと話していた。

