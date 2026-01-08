4Kスマートプロジェクタ「TITAN Noir Max」

XGIMIは、米国で開催中のテクノロジー見本市「CES 2026」にて、プロ仕様の性能を持ちながら使いやすさも考慮したという4Kスマートプロジェクタ「TITAN Noir Max」を発表した。北米では2026年第1四半期の予約注文開始を予定している。

昨年海外で発売した「TITAN」(3,999＄)に次ぐ、ハイエンド向けプロジェクタの新モデル。TITAN Noir Maxでは、「最初のプロフェッショナルモデルの開発から得た知見をすべて活かし、さらに進化させた。複雑さや妥協をすることなく、誰もが楽しめるプロ仕様のパフォーマンス」になっているという。

“XGIMI史上最も先進的”と謳うダイナミックIRISシステムを採用。ネイティブコントラストで10,000：1、ダイナミックコントラストで100,000：1を実現しており、より深い黒やより明るいハイライトに加え、「ムード、感情、そして没入感をも表現し、現実世界の視聴体験を向上させる」としている。

RGBトリプルレーザーを採用し、5,000 ISOルーメンを実現。ΔE0.8以下という高い色精度も実現した。

再設計されたSST DMDアーキテクチャ

高い光出力密度にも対応可能な、再設計されたSST DMDアーキテクチャを搭載。改良された熱経路は、チップレベルで効果的に熱を放散。要求の厳しいプロジェクション環境下においても、輝度の持続、熱ストレスの低減、ライフサイクル安定性を備えている。

IMAX Enhanced認証のほか、Dolby Vision、HDR10＋などのHDR規格をサポート。FILMMAKER MODE、3D表示にも対応している。