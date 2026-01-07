¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¡õÍÄ»ù¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬GAP¤«¤éÅÐ¾ì¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥Ë¥à¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÇÍÌ¾¤Ê¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ÈGAP¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£70¡Á110¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥É¥é¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿GAP¸ÂÄê¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛGAP¤«¤éÈÎÇäÃæ¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¸þ¤±¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3ÅÀ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ GAP¥í¥´ ¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(1Ëü3900±ß)¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂç¤¤¯¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÃå¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï80¡Á110¥»¥ó¥Á¡£¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥Ç¥Ë¥à ¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¥Ä¡×(6990±ß)¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥×¥ë¥ª¥ó ¥Ð¥ì¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×(6990±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤ÇÃ¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¾åµ3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Î»Ò¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×(3490±ß ¢¨80¡Á110¥»¥ó¥Á)¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë ¥»¡¼¥¿¡¼¡×(4990±ß ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê)¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ GAP¥í¥´ ¥é¥°¥é¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×(4990±ß)¡¢¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥³¡¼¥Ç¥»¥Ã¥È¡×(8990±ß ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê)¤òÍÑ°Õ¡£
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¸þ¤±¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê3¥¢¥¤¥Æ¥à¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥×¥ë¥ª¥ó ¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¡×(6990±ß)¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂÀ¤á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥é¥Ã¥Õ¥ë¥Õ¥ê¥ë ¶ßÉÕ¤ ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×(6990±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¤ÎÂç¤¤¤¶ß¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡×(5990±ß)¤Ï¡¢¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×(4990±ß ¢¨Gap Outlet¥¹¥È¥¢¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê)¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×(3490±ß ¢¨80¡Á110¥»¥ó¥Á)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢½À¤é¤«¤¯Ãå¿´ÃÏÈ´·²¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä&¥Ñ¥ó¥Ä¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×(4990±ß)¤È¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥½¥Õ¥È ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Ð¥ì¥ë ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×(3990±ß)¤Ï¡¢¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤¬Á¡ºÙ¤Ê»Ò¤É¤â¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¥³¥Ã¥È¥ó ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¡×(3990±ß)¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ80¡Á110¥»¥ó¥Á¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹ 4Â¥»¥Ã¥È¡×(1990±ß)¤Ï¡¢ÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤ò20%»ÈÍÑ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÊú¤¨¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬4Â¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥½¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤È¡¢¿å¿§¤ä¥°¥ì¡¼¤Î¿§»È¤¤¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎGap¥¹¥È¥¢(Gap Factory Store ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥©¡¼¥¯ÂçºåÅ¹¤ò½ü¤¯)¤ÈGap¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëGAP¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÉáÃÊÃå¤Ë¤â¤ª¤Ç¤«¤±Ãå¤Ë¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
