【1月15日はいちごの日】甘酸っぱい旬の味を満喫しよう！

1月15日は、語呂合わせから生まれた「いちごの日」。いちごの甘酸っぱい香りと鮮やかな色合い、かわいらしい見た目は、みんな大好きですよね♪今回はいちごの日に合わせて、サラダからスイーツまで幅広く楽しめるレシピをご紹介。特別な道具いらずで作れるものを中心に、日常に取り入れやすいアイデアを集めました。

「いちごの日」に作りたい♪ 手軽で映えるアイデアレシピ

苺のカプレーゼ

いちごとチーズ、生ハムを組み合わせた苺のカプレーゼは、準備から盛り付けまであっという間。甘みのあるいちごに、モッツァレラのやさしいコクと生ハムの塩気が重なります。





いちごは水気をしっかり拭いてから使うと、全体が水っぽくなりにくくなります。モッツァレラは常温に戻してからちぎることで、ドレッシングがなじみやすく、口当たりもまろやかに仕上がりますよ。カットして並べ、ドレッシングを回しかけるだけなので、忙しい日の副菜や食卓の彩りを足したいときにも重宝。フルーツを使った前菜に初挑戦する方でも取り入れやすく、気軽なおもてなしにも活躍してくれます。苺のカプレーゼ｜Instagram（@momokangd）苺クッキー

輪切りにしたいちごを生地にのせて焼き上げるクッキーは、見た目の可愛らしさが印象的。いちごの断面がそのまま残ることで、焼き菓子ながらフレッシュ感も楽しめます。



いちごは生地にのせる前に軽くキッチンペーパーで押さえるのがポイント。焼き時間は短めに様子を見ながら調整すると、クッキーの食感を保ちやすくなります。



余った生地や切れ端を無駄なく使える工程も嬉しいですね。焼き上がりは素朴な甘さで、コーヒーや紅茶のおともにもぴったりです。

簡単かわいい苺クッキー｜Instagram（@kinokotv_knko）いちごアールグレイ出典：https://www.instagram.com

カットしたいちごにレモンとはちみつを合わせ、アールグレイをまとわせた一皿。そのままデザートとしてはもちろん、食後の軽い口直しにもおすすめ。香りの余韻が長く続くので、ゆっくり過ごしたい夜のひとときにもよく合います。冷やしすぎず、室温に近づけてからいただくと風味がより広がります。



紅茶は細かすぎない茶葉を使うと、いちごの果汁となじみつつ香りが立ちやすくなります。いちごの甘さに合わせて、はちみつやレモンの量を調整してみて。



紅茶の華やか香りにほっと癒されますよ。

いちごアールグレイ｜Instagram（@naomin_yakuzen）苺のパブロバ

外はさくっと、中はふんわりとしたメレンゲに、クリームといちごを重ねた苺のパブロバ。軽やかな食感と、いちごのフレッシュな甘みのバランスがたまらない！



メレンゲは泡立てすぎず、角がややお辞儀する程度で止めるのがコツ。低温でじっくり焼くことで、外側はさくっと、中は軽やかな食感に仕上がります。



仕上げに粉糖をふれば、見た目もぐっと華やかに。記念日や週末のおやつタイムにいかがでしょうか♪

苺のパブロバ｜Instagram（@sucreroom）いちご大福

和菓子作りって、ハードルが高そうに見えますよね。でも、@kao_deliさんのレシピは電子レンジで求肥を作るいちご大福なんです！ もちっとやわらかな生地に、いちごの酸味と白あんの甘さが心地よく重なります。



いちごの大きさやあんの種類で表情が変わるのも楽しい！



求肥は加熱後すぐに混ぜることでダマになりにくく、なめらかさが出やすくなります。包むときは手に片栗粉を薄くつけると、生地がくっつきにくく作業がスムーズです。

いちご大福｜Instagram（@kao_deli）いちごとクリームチーズのマフィン

刻んだいちごとクリームチーズを生地に混ぜ込んだマフィン。見た目の可愛らしさはもちろん、しっとりした口当たりといちごの甘酸っぱさ、チーズのコクで何度も作りたくなる一品です♪



生地は混ぜすぎず、粉っぽさが少し残る程度で止めると、焼き上がりが軽く。いちごは刻みすぎないことで、焼いたあとも果実感が残り、味にメリハリが出ます。



冷めてもおいしいので、ラップで包んでピクニックに持っていくのもおすすめですよ。暖かくなるのが待ち遠しいですね。

いちごとクリームチーズのマフィン｜Instagram（@aoi.gohan22）

いちごの日、いつもと違うアレンジを試してみて

そのまま頬ばるのもいいけれど、今日は少しだけ気分を変えてみませんか。



ひと手間加えるだけで、いちごはサラダにもデザートにも大活躍。作りやすいレシピから選んで、いちごの日をもっと楽しく味わってみてください。



いつものごはん・おやつの時間が、ちょっと新鮮に感じられそうです♪