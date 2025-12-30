【怒り】妻の妊娠中にホテルへ？！優しさにつけ込む不倫女の「もっと親密になりたい」という猛攻【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
山野しらすさんは、SNSを中心に放置子など実話に基づく漫画を公開し、注目を集めている。「マサくんと呼ばれる男」は、真面目な公務員のマサルが、ある女性との出会いをきっかけに不倫の沼へ落ちていく過程を描いた作品だ。本作を描いた理由や、その衝撃的な背景について話を伺った。
■給湯室の涙と甘い罠
公務員の村上マサルは、学生時代から付き合っていた女性と結婚し、順調な人生を送っていた。しかし、職場での佐藤ゆりことの出会いがすべてを狂わせる。第一印象は「仕事のミスを大声で指摘する気の強い女性」だったが、あるときマサルは、給湯室で泣いている彼女を目撃する。
複雑な家庭環境で育ち、周りに優しくされたことがないというゆりこ。マサルがハンカチを渡して話を聞くと、彼女は感動し、突然マサルの手を取った。「私、あなたともっと親密になりたいわ」。そのとき、マサルの妻は第一子を妊娠中だった。夜の生活がご無沙汰だったマサルは、動揺しながらも彼女とホテルへ行ってしまう。
■毒親のルーツを描く理由
山野さんが本作を描いたのには、ある明確な理由がある。それは、本編である「私が放置子だった頃の話」に登場する「母親」の過去を補足するためだ。「なぜ母親はこんな性格になったのか？」「なぜ不倫相手に執着し、貢ぐようになったのか？」。その答えが、この物語に隠されている。
本編の主人公・しおりが母親から聞かされた話をベースにしており、気が強いゆりこの好意を断れなかったマサルの姿がリアルに描かれる。ゆりこはのちに結婚して放置子の母親となるが、本作で描かれる波乱万丈な半生こそが、のちの悲劇を形作っていくこととなる。
■歪んだ執着の始まり
本作は単なる不倫物語ではない。一人の女性がどのようにして歪み、のちに自分の子供を放置するような「毒親」へと変貌していったのかを探る、最も重要な前日譚である。
真面目だったはずのマサルが、妊娠中の妻を裏切ってまで選んだ不倫の末路。そしてゆりこの執念。興味がある方は、ぜひ本作とともに「私が放置子だった頃の話」も読み、その連鎖の恐ろしさを体感してほしい。
取材協力：山野しらす(@shirasu00mori)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。
山野しらすさんは、SNSを中心に放置子など実話に基づく漫画を公開し、注目を集めている。「マサくんと呼ばれる男」は、真面目な公務員のマサルが、ある女性との出会いをきっかけに不倫の沼へ落ちていく過程を描いた作品だ。本作を描いた理由や、その衝撃的な背景について話を伺った。
■給湯室の涙と甘い罠
公務員の村上マサルは、学生時代から付き合っていた女性と結婚し、順調な人生を送っていた。しかし、職場での佐藤ゆりことの出会いがすべてを狂わせる。第一印象は「仕事のミスを大声で指摘する気の強い女性」だったが、あるときマサルは、給湯室で泣いている彼女を目撃する。
■毒親のルーツを描く理由
山野さんが本作を描いたのには、ある明確な理由がある。それは、本編である「私が放置子だった頃の話」に登場する「母親」の過去を補足するためだ。「なぜ母親はこんな性格になったのか？」「なぜ不倫相手に執着し、貢ぐようになったのか？」。その答えが、この物語に隠されている。
本編の主人公・しおりが母親から聞かされた話をベースにしており、気が強いゆりこの好意を断れなかったマサルの姿がリアルに描かれる。ゆりこはのちに結婚して放置子の母親となるが、本作で描かれる波乱万丈な半生こそが、のちの悲劇を形作っていくこととなる。
■歪んだ執着の始まり
本作は単なる不倫物語ではない。一人の女性がどのようにして歪み、のちに自分の子供を放置するような「毒親」へと変貌していったのかを探る、最も重要な前日譚である。
真面目だったはずのマサルが、妊娠中の妻を裏切ってまで選んだ不倫の末路。そしてゆりこの執念。興味がある方は、ぜひ本作とともに「私が放置子だった頃の話」も読み、その連鎖の恐ろしさを体感してほしい。
取材協力：山野しらす(@shirasu00mori)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。